En fazla yağış iskele'ye

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın İskele’de gerçekleştiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, İskele 23 Kg/M², Kantara 18 Kg/M², Mallıdağ 15 Kg/M², Yakın Doğu Üniversitesi 10 Kg/M², Boğaz 9 Kg/M², Tatlısu, Lefkoşa 8 Kg/M², Ercan, Esentepe 7 Kg/M², Beyarmudu, Geçitkale, Vadili 6 Kg/M², Akdoğan, Serdarlı, Karaoğlanoğlu, Mehmetcik, Alsancak, Koruçam, Pile 5 Kg/M², diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 KG/M² arası yağış kaydedildi.