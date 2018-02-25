Bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en çok yağış İskele’ye düştü. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilgili dönemde metrekare başına İskele’ye 18 kilogram; Gazimağusa’ya 10 kilogram; Akdoğan’a 8 kilogram; Koruçam, Lefke ve Boğaz’a 7 kilogram; Alevkaya, Girne, Zafer Burnu, Salamis, Akıncılar ve Bostancı’ya 5 kilogram; Serdarlı, Selvilitepe, Kalkanlı, Akdeniz, Türkeli, Kırıkkale ve Değirmenlik’e 4 kilogram yağış düştü.