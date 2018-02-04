Emlak Extra 5. Yılında!..

Emlak sektörünün önemli temsilcilerinden Emlak Extra, geçtiğimiz günlerde 5. Yılını kutladı.

Çok sayıda iş ortağı, yatırımcı ve iş insanın katıldığı 5. Yıl kokteylinde konuşan Emlak Extra Direktörü Ziya Toygan, sektörde güvenilir ve sağlam bir yer edinmek için 2013 yılında çıktıkları yolda 5. Yıla girmenin mutluluk ve gururunu paylaştıklarını ifade etti.

Bundan sonra da ilk günkü heyecanla ve güçlü adımlarla yola devam etme hedefine işaret eden Emlak Extra Direktörü Ziya Toygan, 2013 yılından bugüne birlikte çalışma fırsatı yakaladığı iş ortaklarına ve müşterilerine teşekkür etti.