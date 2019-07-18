Elektrikte ‘zam’ sancısı “Kurum 30-35 milyon TL zararda”…

UBP-HP Hükümeti Bakanlar Kurulu, yakıt bedellerinden doğan 6 kuruşluk zam önerisini uygulamama kararı aldı, tarifelerde yeni düzenleme kapısı henüz kapanmadı. ‘Zammı talep eden’ Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın düzenleme yapılmaması nedeniyle kurumun 30-35 milyon TL’lik zarara uğradığını söyledi…

Ayşe GÜLER

KIB-TEK Müdürü tarafından önerilen "zam" kararı uygulamaya konulmadı, kurumun 30-35 Milyon TL zarara uğratıldığı iddia edildi.

Bakanlar Kurulu, yakıt bedellerinden doğan 6 kuruşluk zam önerisini uygulamama kararı alsa da, tarifelerde yeni düzenleme kapısı henüz kapanmadı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, nizamnameye göre 3 ayı aşmayan sürelerde yakıttan kaynaklanan değişimin tarifelere yansıtılması gerektiğini söyledi, 6.65 kuruşluk zam önergesini Yönetim Kurulu’na sunduğunu ancak işlem görmediğini belirtti.

Dargın, düzenleme yapılmaması nedeniyle kurumun 30-35 milyon TL’lik zarara uğradığını da dile getirerek, şu anda yakıttan doğan maliyet artışının nereden karşılanacağını bilmediğini ifade etti.

Düzenleme haricinde Şubat ve Ağustos ayları olmak üzere yılda 2 kez sabit bedellerin belirlendiğini aktaran Dargın, bu durumdan kaynaklı zammın ise kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

“Sabit bedelde artış varsa onu yansıtmak zorundayız” şeklinde konuşan Dargın, şu anda bu konuda bir çalışma başlatıldığını, net durumun ay sonu belli olacağını dile getirdi.

Öte yandan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan ise 6 kuruşluk zam taleplerinin olmadığını, her ay yapılan çalışmanın Ekonomi Bakanlığı’na sunulduğunu aktardı.

Onurhan, yakıt bedellerinin maliyetlerinde 6 kuruşluk artış olduğunu ancak bunu tüketiciye yansıtma gibi isteklerinin olmadığını belirterek, “Maliyetimiz arttı diye zam istemedik” dedi.

DARGIN: ZAM ÖNERİSİ İŞLEM GÖRMEDİ… Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, nizamnameye göre 3 ayı aşmayan sürelerde yakıttan kaynaklanan değişimin tarifelere yansıtılması gerektiğini, 6.65 kuruşluk zam önergesini Yönetim Kurulu’na sunduğunu ancak işlem görmediğini belirtti.

Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın:

Sabit bedelden kaynaklanan zam kaçınılmaz

Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, nizamnameye göre 3 ayı aşmayan sürelerde yakıttan kaynaklanan değişimin tarifelere yansıtılmasının gerektiğini söyledi, 6.65 kuruşluk zam yapılması önergesini Yönetim Kurulu’na sunduğunu ancak işlem görmediğini belirtti.

Dargın, düzenleme yapılmaması nedeniyle kurumun 30-35 milyon TL’lik zarara uğradığını dile getirerek, şu anda yakıttan doğan maliyet artışının nereden karşılanacağını bilmediğini de ifade etti.

“Bunun bir şekilde karşılanması gerekiyor” diyen Dargın, “Zam yapılsaydı, nizamnameye göre 3 aya kadar yakıttan kaynaklanan zam yapmama hakkı vardı” dedi.

Dargın, alınan kararın ‘nizamnameye aykırı’ olduğunu da savundu.

“KURUM 30-35 MİLYON TL ZARARDA”…Dargın, düzenleme yapılmaması nedeniyle kurumun 30-35 milyon TL’lik zarara uğradığını dile getirdi.

Şubat ve Ağustos ayları olmak üzere yılda 2 kez sabit bedellerin belirlendiğini aktaran Dargın, bu durumdan kaynaklı zammın ise kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

“Durum, ay sonu netleşecek”

Düzenleme haricinde Şubat ve Ağustos ayları olmak üzere yılda 2 kez sabit bedellerin belirlendiğini aktaran Dargın, bu durumdan kaynaklı zammın ise kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“Sabit bedelde artış varsa onu yansıtmak zorundayız” şeklinde konuşan Dargın, şu anda bir çalışma başlatıldığını, net durumun ay sonu belli olacağını dile getirdi.

Dargın, çalışma sonucunda önerisini Yönetim Kurulu’na sunacağını belirterek, konunun Yönetim Kurulu’nda değerlendirileceğini söyledi.

Hayat pahalılığı artışının personel maaşlarına yansıtıldığını da hatırlatan Dargın, sabit bedelin personel gideri, emeklilik fonu ve kıdem tazimatı, amortisman, finansman, genel giderler, AKSA kira gideri ile ilave yatırım payından oluştuğunu da sözlerine ekledi.

ONURHAN: MALİYETİMİZ ARTTI DİYE ZAM İSTEMEDİK… Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan ise yakıt bedellerinin maliyetlerinde 6 kuruşluk artış olduğunu ancak bunu tüketiciye yansıtma gibi isteklerinin olmadığını belirterek, “Maliyetimiz arttı diye zam istemedik” dedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan:

Maliyetimiz arttı diye zam istemedik

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, 6 kuruşluk zam taleplerinin olmadığını, her ay yapılan çalışmanın Ekonomi Bakanlığı’na sunulduğunu aktardı.

Yakıt bedellerinin maliyetlerinde 6 kuruşluk artış olduğunu ancak bunu tüketiciye yansıtma gibi isteklerinin olmadığını belirten Onurhan, “O günkü kurdan yapılan hesaplamada böyle bir durum ortaya çıktı. Böyle bir durum olduğunda, hemen yansıtacağız anlamına gelmez. Maliyetimiz arttı diye zam istemedik” dedi.

Onurhan, Bakanlar Kurulu’nun verdiği yetki doğrultusunda, maliyetlerin aylık olarak rutin şekilde gözden geçirildiğini de kaydederek, “Biz yaptığımız çalışmayı, Ekonomi Bakanlığı’na sunmak zorundayız. Durumu aktardık. Bakan da zam gereği yoktur dedi ancak konuyu herhalde Bakanlar Kurulu’na açma hissiyatı hissetti” şeklinde konuştu.

Göreve başlayalı 20 gün olduğunu ifade eden Onurhan, bu sürede zam değil, tarife fiyatlarını nasıl düşürebileceklerini konuştuklarını belirtti.

“Nakit tablosuna bakılarak, değerlendirilecek”

6 kuruşluk artışın nasıl karşılanacağına ilişkin soruya karşılık ise Onurhan, kurumun nakit akış tablosuna bakarak, değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Onurhan, “ Kaldıramayacak noktaya gelirse zam konuşulur. Şu an için zamma gerek yok” dedi.

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar ile dün bir araya geldiklerini söyleyen Onurhan, toplantıda Tatar’ın hem yeni yönetimle bir araya geldiğini, hem de gelişmeleri bildirme şansı bulduklarını kaydetti.

Kıb-Tek’e % 23.5 faiz oranı ile 50 milyon TL yeni borçlanma

Kıb-Tek’te elektik zammına yönelik sancı sürerken, kurum finansman ihtiyacının karşılanması ile 50 milyon TL borçlandı.

Bakanlar Kurulu’nda alınan karara göre kurum yüzde 23.50 faiz oranı ile Near East Bank’tan borçlanılması onaylandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar şöyle: Bakanlar Kurulu Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 4 Temmuz 2019’da aldığı karar ile Borç Yönetim Komitesi’nin 9 Temmuz 2019 tarihli kararı doğrultusunda, kurumun finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla faiz oranı en düşük teklif veren Near East Bank Ltd’den 12 ay vadeli, 12 ay eşit taksitli ve devlet kefalet senedine dayalı olmak üzere, yüzde 23.50 faiz oranı ile 50 milyon TL borçlanılması onaylandı.