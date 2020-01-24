Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."

Saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

KANDİLLİ: 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan yapılan açıklamada Elazığ'da 8, Malatya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DEPREM BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA KURTARMA EKİBİ

Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. Çok sayıda ölü ve yaralanın olduğun deprem birçok ilde hissedildi.

Elazığ'da depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere yardım etmek amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

DEPREM BÖLGESİNE ÜCRETSİZ İLETİŞİM DESTEĞİ

Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.