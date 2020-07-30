El yapımı balık kancası üretiyor

Dila ŞİMŞEK

24 yaşındaki Kaan Kıcır, üç sene önce el yapımı kanca üretmeye başladı. Dikmen’de yaşayan Kıcır, asıl mesleğinin Genel Muhasiplik olduğunu ifade ediyor. Kıcır, Haydarpaşa Ticaret Lisesinde bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezun olmuş, eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesinde önlisans olarak Muhasebe ve Vergi uygulamaları programından tamamlamış.

Mezun olduktan sonra İşletme ve Ekonomi olarak Lisans diplomasını aldığını da ekleyen Kıcır, küçük yaştan beri denize meraklı olduğunu söylüyor.

“Asla üretmekten kaçınmayın ve bir şeyler başarmak için çekinmeyin”

2017’de ‘assist kanca’ bağlama tekniğine merak saldığını dile getiren Kıcır, bunu başlarda hobi olarak yapmış. Becerisini geliştirdikçe küçük bir gelir elde etmeye başladığını anlatan Kıcır, “Tabii ki bu şansı kendime yaratana kadar çok çalıştım. Arkadaşlarım, abim, kardeşlerim bana çok destek oldu. İleriye dönük güzel planlarım da var… Balıkçılık fuarlarında uluslararası platformlarda yer almak en büyük hedeflerimden bir tanesidir bu hedefim için çalışmalarıma son hız devam edip kendimi geliştirmeye günden güne devam etmekteyim. Tüm genç kardeşlerime güzel bir mesaj iletmek isterim, asla üretmekten kaçınmayın ve bir şeyler başarmak için çekinmeyin… Daha fazlasını yapabilmek için durmadan çabalayıp emek verin...”