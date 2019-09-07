El frenini çekmedi, araç denize düştü

Alsancak'ta Escape Plajı bölgesinde, M.G.'ye ait park halinde bulunan araç, el freni çekilmediği için denize düştü. Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre salon araç yaklaşık 50 metre akarak yamaçtan denize düştü. Araç yetkililer tarafından denizden çıkarıldı. Olayda herhangi bir kasıt olmadığı gibi şikayetçi olmadığı da belirtildi. Polis, bazı haber sitelerinde bahsedildiği gibi tecavüz olayının yaşanmadığını kaydetti.