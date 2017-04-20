Eko turizmcilere 'kurtarma paketi' hazırlandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Karpaz’da pansiyonculuğun geliştirilmesi ve eko turizm kapsamında 2006-2008 döneminde kredilendirilen ancak ödeme zorluğu nedeniyle iflas aşamasına gelen eko turizmcilere kurtarma paketi hazırlandığını açıkladı.

Atun, Karpaz’da pansiyonculuğun geliştirilmesi kapsamında 3 milyon TL kaynak ayrıldığını ve bu kaynağın Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan mali protokol uyarınca finanse edileceğini belirtti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı kararın önceki gün Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini kaydeden Atun, Karpaz pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve kalkınmada birinci öncelikli yörelerde kullandırılmış ve dönüşünde zorluk bulunan eko/agro turizmi projesi kapsamındaki turizm kredilerinin bonifikasyonu ve/veya konsolidasyonu ve/veya rehabilitasyonu kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtti.

KREDİNİN %50’Sİ HİBE

Atun, karar uyarınca, Karpaz pansiyonculuğunun geliştirilmesi projesinden yararlanan yatırımcılara 250 bin TL’ye kadar hibe eş finansman desteği esasları çerçevesinde, her bir yatırımcının kullandığı toplam kredi proje büyüklüğü kabul edilerek, 250 Bin TL’ye kadar yüzde 50’sinin hibe edileceğini vurguladı.

17 İŞLETMEYE YENİ DÜZENLEME

Atun, Karpaz’da pansiyonculuğun geliştirilmesi kapsamında kullandırılmış ve dönüşümünde zorluk bulunan eko-agro turizm projesi kapsamındaki turizm kredilerinin konsolidasyonu ve rehabilitasyonu çerçevesinde 17 işletmeye yeniden düzenleme yapıldığına dikkat çekti.

Bakan Atun’un açıklamasına göre, 250 bin TL’ye kadar hibe eş finansman desteği esasları çerçevesinde yatırımcının kullandığı kredi proje büyüklüğü kabul edilip hibe programına alınacak. Projenin kalan ı 9 yıl vadeli kredi olarak KKTC Kalkınma Bankası üzerinden verilecek.

Söz konusu kredilerle ilgili işlemler için 30 Kasım’a kadar başvuru yapılabilecek.