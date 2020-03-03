Editörün Notu

Gaile’miz bu sayı ile birlikte 12. yaşını tamamlamış oluyor. Yıllardır, özgürlükçü, eleştirel, demokratik değerlere önem vererek, sosyal, siyasal ve edebi yazıları ile önceleri haftalık sonra ise aylık olarak sizinle buluşan dergimiz, bu sayısı ile yeni bir yaşa giriyor. Önümüzdeki ay, Cumhurbaşkanlığı seçim özel sayısı ile sizlerle buluşarak, yeni gailelerimizle yine sol duyarlılıkla üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz.

Gaile’nin bu uzun yolculukta “özerk” olarak kalması, hem biz yayın kurulu üyeleri için, hem de gazetemiz için zor görünse de, bu hassasiyetimize saygı gösteren ve hiç bir konuda müdahale etmeyen başta Genel Yayın Yönetmeni sevgili Cenk Mutluyakalı olmak üzere, her ay büyük bir sabırla dergimizi tasarlayan Sevay Alkan’a ve Yenidüzen ekibine teşekkür ediyoruz.

İlk günden beri Gaile’ye emeğini hiç esirgemeyen, bizim gibi yeni katılanlara her zaman destek veren, bizi kullandığı her kelime ile aydınlatan sevgili Hakkı Yücel’in bu sayıdaki yazısı ile noktalamak gerekirse:

“Gaile şimdi 13. yaşında. Bu eğer bir başarı hikâyesi ise, bu başarı, insana, hayata ve doğaya dair gailesi olanların ve Gaile’ye katkı koyanların başarısıdır. Ve eğer bu başarı hikâyesi daha da gelişerek devam edecekse, bu da insana, hayata ve doğaya dair gailelere sahip olmayı sürdüreceklerin ve bunu Gaile’ye katkı olarak yansıtacakların başarısı olacaktır”.

Pervin Yiğit