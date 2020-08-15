İstanbul Üniversitesi 401-500 bandında, University of Cyprus 601-700 bandında yer aldı.



Dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan Şanghay Klasmanı açıklandı. 2020 listesinde Türkiye'den hiçbir üniversite ilk 100'e giremedi.

En iyi 1000 üniversiteyi sıralayan klasmana Türkiye'den 11 kurum girebildi. İstanbul Üniversitesi 401-500 sıralamasında yer alarak Şanghay Klasmanı'na göre Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu.

University of Cyprus 601-700 bandında yer aldı. Yine Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi 601-700 bandında yer alırken onu İstanbul Teknik Üniversitesi 601-700 sıralaması ile takip etti.

Şanghay Klasmanı'nda ilk beş 2019 yılında olduğu gibi kaldı. En iyi üniversite Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Harvard olurken onu sırasıyla Stanford (ABD) ve İngiltere'den Cambridge Üniversitesi izledi. Amerikan üniversitesi MIT dördüncü, California Berkeley ise beşinci oldu.

Şanghay Klasmanı üniversitelerin aldığı Nobel Ödülü gibi uluslararası başarılar ve şiddetle önerilir hale gelen akademik makale sayılarına bakıyor. Şanghay Klasmanı bu ölçüler çerçevesinde dünyanın en iyi 2000 üniversitesini sıralıyor ancak sadece ilk bin okul listesi yayımlanıyor.

http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html