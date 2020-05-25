Dünya genelinde 5,5 milyon vaka

Dünya genelinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5,5 milyonu aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 502 bin 742'ye ulaştı.

Yeni tip coronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 686 bin 436 kişide Covid-19'a rastlandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (365 bin 213), Rusya (344 bin 481), İspanya (282 bin 852), İngiltere (259 bin 559), İtalya (229 bin 858), Fransa (182 bin 584) ve Almanya (180 bin 328) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 156 bin 827'ye ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Hindistan (139 bin 49), İran (135 bin 701), Peru (119 bin 959), Kanada (84 bin 699), Çin (82 bin 985), Suudi Arabistan (72 bin 560), Şili (69 bin 102), Meksika (68 bin 620), Belçika (57 bin 92) ve Pakistan (56 bin 349)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını kaybetti.

Virüs tespit edilen 2 milyon 303 bin 369 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 852 bin 612 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 653 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 653 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.