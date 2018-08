Dünya 2018 yılının kaynaklarını şimdiden tüketti

Küresel Ayak İzi Ağı'nın açıkladığı rakamlara göre, 1 yıllık doğal kaynakların tüketim günü olan Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl dünyada 1 Ağustos, Türkiye'de ise 11 Temmuz olarak belirlendi.

İnsan aktivitelerinin doğa ve doğal kaynaklar üzerindeki baskısını sembolize eden tarih, ekolojik ayak izi kavramını da yeniden gündeme getiriyor. Tükettiğimiz kaynakları üretmek ve yarattığımız atığı bertaraf etmek için gereken toprak ve su alanını işaret eden ekolojik ayak izimiz büyüdükçe limiti daha erken aşıyoruz.Limit aşımının her sene geri gitmesinin temel nedenleri ise plansız ve kar odaklı sanayileşme ile yaşam tarzı. Toplumun her an daha fazla tüketime itildiği, kullan-at ürünlerin arttığı, enerji politikalarının vasıfsızlaştığı, petrol temelli sanayi ve yaşam tarzı (karbon ayak izi) gibi etkenler limit aşımını hızlandırıyor. Yine aynı şekilde kent planları, gıda üretim modelleri de aşımda önemli etkiye sahip.

Kötü gidişatı durduracak çözüm önerileri

Küresel Ayak İzi Ağı'nın, kötü gidişatı durduracak 4 ana çözüm alanı ise şöyle: