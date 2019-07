Dövme (tattoo) artık bir sanat

Didem MENTEŞ

Dünyada bir sanat haline dönüşen, çeşitli festivaller ile şovlar düzenlenen dövme (tatto) sanatı ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde de ilk kez Tattoo Event düzenlemiş bir isim Kemal Mehmet… Dövmeyi yaşam tarzı haline getirmiş olan Mehmet, uzun süredir dövme modelliği de yapıyor. Kendisi dövme modelliği yapan ilk Kıbrıslı Türk… Dünyanın çeşitli yerlerinde fotoğrafçıların dövme modeli olurken, Hobo Jack Clothing gibi birçok ünlü giyim markalarına Ashley Luka, Becky Holt ve Jack Lawrence Delany gibi modeller ile beraber projelerde bulundu. Junus Coban, Danny Woodstock gibi ünlü fotoğrafçıların da aradığı isim, dövme modeli ve stüdyo sahibi Kemal Mehmet. Aynı zamanda bar işletmeciliği de yapıyor. Kıbrıs’ın yanı sıra İngiltere’de de No:46 Art&Stüdyo isimli bir yer açmaya hazırlanıyor. Dövme modelliği, piercing, extreme piercing ve fotoğrafçılık hizmeti verilmesi için düğmeye bastı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde iki kez dövme şovları düzenleyen Kemal Mehmet, yurt içinden ve yurt dışından gelen önemli dövme sanatçısını bir araya getirerek, müthiş bir etkinliğe de imza attı. Bundan sonraki etkinlik ise İngiltere’de özel bir tatto partisi olacak. Ev partisi şeklinde yapılacak olan etkinlikte, ünlü dövme sanatçıları eserlerini gösterecek.

1997’de başlayan bir macera…

İlk dövmesini 1997 yılında yapar Kemal Mehmet. Bu dövme artık hayatı olur ve kendisini iyi hissettirir. 97’de başlayan macera artık onun yaşam tarzı olur. “İlk dövmem bana kendimi iyi hissettirdi ve hayat tarzım oldu. Bu iş ilerledi ve yurt dışındaki birçok Tatto Event (etkinlik) katılmaya başladım. Yurt dışında stüdyosu olan yabancı bir arkadaşım ile bu işe başladık. Brüksel, Amsterdam Tatto Event gibi birçok yere gittik. Dövme işleri, modellik işleri beğenilmeye başlandı. Fotoğraflarımızı çektiler, sorular sormaya başladılar. Bunun yanında Türkiye’de birkaç tane fotoğraf sanatçısına klip çekimi için gittim. İngiltere’de bir tattoo etkinliğine katıldıktan sonra bu iş daha iyi nasıl olur, daha iyi nasıl yapılır diye üzerine gittim”

“Dövme sadece bir sanat değil artık bir takı gibi taşınıyor”

Dövmenin sadece bir sanat değil günümüzde artık bir aksesuar gibi olduğunu söylüyor Kemal Mehmet. Hayat boyu insanın kendisiyle olabileceği tek şeyin dövme olduğunu anlatıyor. “Artık hemen hemen herkeste bir dövme var. Bir kıyafet bir takı gibi bir şey oldu. Her geçen yıl daha iyisi yapılmaya başlandı. Yüzlere, gözlere yapılmaya başlandı. Hayat boyu sizinle olabilecek tek şey…”

Kemal Mehmet vücudunda kaç tane dövmesi olduğunu bilmiyor. Vücuduna yaptırdığı dövmeler ise hayatında iz bırakmış yaşanmışlıklar ve sevdiği insanlardan izler taşıyor. “Bu olurken İstanbul’da geçtiğimiz günlerde ünlü bir tatto magazinink isimli bir dergiyle röportaj yaptık. Onlar bana derginin bir sayfasında yaptığım etkinlikler için yer veriyorlar.”

“Öldükten sonra derimi soydurup, dövmeleri kızıma bırakacağım”

Kemal Mehmet, dövmelerini o kadar çok seviyor ki öldükten sonra onları kızına hatıra bırakmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kızının dövmelerini çok sevdiğini gülümseyerek söylüyor…

“Öldükten sonra vücudunuzdaki deriyi teknik parça ile soyup, belli bir işlemden geçirip, resim haline getiriyorlar. Japonya’da bu işlemi yapıyorlar. Başvurumu yaptım, bir süre sonra onayı gelecek. Avukatlarım bunlarla ilgili gerekli görüşmeleri yaptı. Vücudumdaki sanat eserlerini bu şekilde kızıma bırakmayı düşünüyorum.”

Kıbrıs’ta dövme sanatı…

Kemal Mehmet, dövme sanatında çok çeşitli teknikler olduğunu anlatıyor. Gerçekçi dövmelerden geometrik şekillere, renkli dövmelerden çok farklı tarzda dövmeler olduğunu söylüyor. Şu anki dövmelerde çok fazla gerçekçi dövmeler yapıldığını belirtiyor. Canlı bir fotoğraf gibi…

Kıbrıs’ın kuzeyinde çok iyi dövme sanatçıları olduğunu söylüyor. “Bunlardan biri de Özel Ünerdi. Kaliteli bir dövme sanatçısıdır. Onunla dövme şovlarına katıldık. Ayrıca şu an Miami Florida’da dövme kariyerine devam eden Kıbrıslı Türk dövme sanatçısı Kobay Kronik gibi sanatçılarımız da var. Şu an ismini sayamayacağım Kıbrıslı kaliteli dövme sanatçılarımız var. Her yıl da bu çoğalıyor.”

Etkinlikler…

Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen şovlara katılıyor Kemal Mehmet. Temmuz’un 31’inde da Moskova’da düzenlenecek olan şova katılacak. Moskova’daki Russian Tatto Expo’da dövme sanatçısı Belaruslu ünlü dövme sanatçısı Kseniya Narutskaia tarafından kendisine dövme yapılacak. Bu arada da sürpriz tanıtımların da olacağını söylüyor. Bugüne kadar Kıbrıs’ın kuzeyinde Tattoo Event düzenlenmediğini, ilk etkinliği kendilerinin yaptığını söylüyor Kemal Mehmet. “Biz ilk no:46 olarak iki etkinlik yaptık. Bir tanesinde hem ülkemizden hem de yurt dışından gelen 7 dövme sanatçısı (Atakan Üstol, Ahmet Halit Bayraktar, Anılcan Engülen, Emir Geylani, İlhan Özşen, Gökhan Yusuf Arazlı, İzzet Öztemiz) katıldı. İkinci etkinlikte ise 3 dövmeci (Atakan Üstol, Batuhan Arda Şahin ve Mustafa Yıldırım) ile ünlü fitness ve dövme modeli Andrew England ve Kıbrıslı Model Görkem Çırakoğlu ve bana dövmeler yapıldı. Etkinliğe katılanlar bunu canlı izleyebildi. Bu etkinlikler devam edecek. Ama büyük etkinlikler yurt dışında olacak. Yeni yıl için özel bir ev partisi düşünüyoruz. Bu partiler özel olduğu için önemli isimler katılacak. Londra’nın bir bölgesinde yapılacak olan bir etkinlik olacak. Bizim modellerimizin olduğu, No:46 adına düzenleyeceğimiz bir parti olacak.