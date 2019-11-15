Domates altın oldu

Fehime ALASYA

Adanın her iki yanında da bu hafta cep yakan tazelik domates oldu. Güneyde kilosu 5 TL’den 12 TL’ye çıkan domates, kuzeyde ise 9 TL’yi buldu.

Bu hafta Kıbrıs’ın hem kuzeyi hem de güneyindeki fiyatlar hareketlendi. Kimi yeşilliklerde fiyatlar düşerken, kimilerinde ise yükseldi.

Kuzeyde altı üründe fiyatlar düşerken, dört kalemde çıkış yaşandı. Güneyde ise yedi kalemde fiyatlar artarken, beşinde düştü.

Kuzeyde fiyatı en çok çıkan ürünler arasında dolmalık biber, patlıcan ve cennet kurması olurken, güneyde ise domates başı çekti.

Kuzeyde fiyatı en çok düşen ürün 7 TL ile kestane olurken, güneyde ise sultani üzüm aynı ölçüde geriledi.

Kestane geriledi, domates yine altın oldu

Kuzeyde geçtiğimiz hafta yükselişe geçen sebzeler bu hafta da hız kesmedi. Buna karşın fiyatı düşen ürünler bu hafta arttı.

Geçtiğimiz haftadan düşüşe geçen salatalık bu hafta da geriledi. Taze fasulye, çiçek lahanası, kolokas, bullez gibi yemekliklerin de fiyat seyri düşüş yönünde oldu.

Sezona yeni giren kestane kilosu 35 TL’den reyonlarda yer alırken, bu hafta 28,95’e geriledi.

Birkaç hafta önce ithalat kapılarını aralamasıyla fiyatı gerileyen domates, yeniden yükselişe geçti, bu hafta 9 TL’ye ulaştı.

Güneydeki fiyatlarda sert iniş çıkışlar sürdü…

Güneyde ise sebze meyve reyonlarında geçtiğimiz hafta görülen sert çıkış ve inişler bu hafta da sürdü.

Beş ürünün fiyatları yükselirken, yedi ürünün fiyatında gerileme yaşandı.

Sezona veda etmeye hazırlanan üzümün kilosunda bu hafta 7 TL’lik düşüş görülürken, salatalık da aynı ölçüde geriledi, 11 TL’den 4 TL’ye düştü.

Kuzeyde altın olan domates güneyde de cep yaktı. Kilosu 5 TL’den 12 TL’ye çıktı.