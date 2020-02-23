Doludizgin eğlence

Ülkemizin ilk yeni nesil meyhanesi Müslüm Baba, eğlence severlerin en uğrak mekanı olmaya devam ediyor.

Eğlencesi ve zengin sofrasıyla herkesin beğenisi kazanan Müslüm Baba’da coşku bir an olsun dinmiyor.

Gerek hafta içi gerekse hafta sonu Müslüm Baba’yı dolduran konuklar, muhabbet ve eğlencenin tadını doyasıya çıkarıyor.