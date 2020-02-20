Dikkat kesinti var!

Girne’de, yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında; Girne Barış Parkı civarına, Mete Adanır ile Salih Miroğlu caddelerinin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.