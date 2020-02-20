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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.

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Girne’de, yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında; Girne Barış Parkı civarına, Mete Adanır ile Salih Miroğlu caddelerinin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

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