Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) kesinti olacağını açıkladı.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintinin yarın sabah 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacağı belirtilerek, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
Mehmetçik'te kesinti!
KIB-TEK,Mehmetçik merkezinde yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik enerjisi kesintisi olacağını açıkladı.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Mehmetçik bölgesinin merkezinde elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.