Dev-İş ve PEO kadın bürolarından ortak dayanışma etkinliği…

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Dev-İş ve Peo’nun kadın büroları, ortak dayanışma etkinliği düzenledi.

Dev-İş Kadın bürosu Başkanı Sevgül Uludağ, etkinliğin başında katılımcıları Kıbrıs ve tüm dünyada savaşlarda öldürülen kadın ve çocukların anısına saygı duruşunda bulunmaya davet etti. Uludağ, “Muratağa-Atlılar-Sandallar, Palekitre, Evretu, Aşşa-Afanya, Petrofan, Kondea ve tüm Kıbrıs’ta, Ortadoğu’da ve tüm dünyada savaşlarda öldürülen tüm kadınlar ve çocuklar anısına DEV-İŞ ve PEO üyesi kadınları bir dakikalık saygı duruşuna” davet etti.

Saygı duruşu ardından bir konuşma yapan Dev-İş Başkanı Hasan Felek, yıllardır iki sendikanın kadınların hakları için birlikte çalışmaya, mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.

Hasan Felek, konuşmasında şöyle dedi:

“Değerli yoldaşlar, değerli arkadaşlar,

DEV-İŞ adına hepinizi sevgi ile saygı ile selamlarken, bundan 159 yıl önce New York’ta bir tekstil fabrikasında yanarak hayatını kaybeden kadınlarımızı bir kez daha anarak sözlerime başlamak istiyorum.

Kadın emeğimizin direniş tarihi olan 8 Mart vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. PEO Kadın Bürosu ile DEV-İŞ Kadın Bürosu’ndaki arkadaşlarımız bizleri tekrardan bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum.

- Yıllardan beridir eşit işe eşit ücret ile çalışma hakkı için,

- Sendikalaşma ve örgütlenme hakkı için,

- Sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınması için,

- Kadınların toplumsal yaşama her alanda eşit biçimde katılımı için,

- Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için,

birlikte çalışmaya birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz.

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizin bölünmüş durumunu kabul etmediğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Müzakerelerin ön koşulsuz ve şartsız olarak yeniden başlaması için her iki lidere çağrımızı yeniliyoruz.

Birleşik Federal Kıbrıs için, ortak vatanımızı yeniden birleştirmek için bir araya geliniz. Mazeret ve gerekçe üretmeyiniz.

Tüm Kıbrıslılar olarak barışa ve çözüme her zaman daha fazla ihtiyacımız var. Orta Doğu’da ve Suriye’de yaşanan insanlık dramı, Kıbrıs sorununun çözümünün ne kadar acil ve önemli olduğunu bizlere yaşatarak göstermektedir.

Savaşların, işsizliğin, adaletsizliğin, ayrımcılığın, göçlerin olmadığı bir Dünya ve Kıbrıs için bizlerin her alanında mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz…”

Etkinlikte Peo adına konuşan PEO Genel Sekreter Vekili Sotirulla Haralambus, Peo ve Dev-İş kadın bürolarının yıllardır birlikte aktiviteler düzenlediğini, bu aktivitelerin temelinin Ortak vatanda ortak sorunlar için birlikte mücadele etmek olduğunu söyledi.

Liderlerin müzakerelere başlamasının kaçınılmaz olduğunu belirten Haralambos, tarihin kendilerine müzakerelerin sekteye uğradığı her dönemde çözümün ve iki toplumu bir araya getirmenin daha da zorlaştığını gösterdiğini kaydetti.

Sotirulla Haralambus, bu yıl Lefke bölgesindeki maden grevinin 70nci yıldönümü olduğunu, bu grevde iki toplumdan emekçilerin birlikte mücadele ederek kazanımlar elde etmiş olduklarını hatırlattı ve “O dönemde ortak mücadele, sendikalaşma, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı için bir mücadeleydi. Tarih bize gösteriyor ki iki toplumun emekçileri birlikte mücadele ettikleri zaman, kazanımlar elde etmişlerdir” dedi.

Peo Kadın Bürosu Başkanı Marina Kuku ise, 25 Nisan’da iki kadın bürosunun geniş bir toplantı düzenleyerek çalışan kadınların sorunlarını derinlemesine konuşup tartışacaklarını söyledi.

Kuku, kadınların adanın birleşmesine hazır olması için ellerine geçen her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını da belirtti.

Etkinlik daha sonra DEV-İŞ genel merkezinde verilen resepsiyonla devam etti. Etkinliğe DEV-İŞ’in örgütlü bulunduğu adanın çeşitli yerlerindeki işyerlerinden kadın üyelerin yanı sıra, kardeş sendikalardan kadın liderler ve PEO’nun örgütlü bulunduğu işyerlerinden kadın üyeleri katıldı.