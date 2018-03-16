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DEV-İŞ ve PEO Kadın Büroları’ndan iki toplumlu etkinlik

DEV-İŞ ve PEO Kadın Büroları’ndan iki toplumlu etkinlik

DEV-İŞ ile PEO’nun Kadın Büroları 19 Mart Pazartesi günü iki sendikal federasyondan kadın üyelerini ortak sorunlarını tartışmak ve dostluklarını pekiştirmek üzere bir araya getiriyorlar.

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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ ile PEO’nun Kadın Büroları, yıllardır yürütmekte oldukları Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesindeki iki toplumlu etkinliklerine devam ediyorlar ve 19 Mart  Pazartesi günü 12.00-14.00 saatleri arasında, iki sendikal federasyondan kadın üyelerini ortak sorunlarını tartışmak ve dostluklarını pekiştirmek üzere bir araya getiriyorlar.

DEV-İŞ Genel Merkezi’nde yapılacak etkinlikte PEO Genel Sekreter Vekili Sotirulla Haralambu ile DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek, Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde yapılacak etkinliğe hitap edecekler. Ardından DEV-İŞ ve PEO Kadın Bürosu’ndan kadın emekçiler de düşünce ve önerilerini paylaşacaklar.

Etkinlik DEV-İŞ Genel Merkezi’nde yapılacak resepsiyonla devam edecek.

 

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