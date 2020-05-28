Derya: "Sevgiler Ayşegül arkadaşım"

CTP milletvekili Doğuş Derya, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybarsı'ın "Yurttaşlık Yasası hazır, bir ya da iki hafta içerisinde meclise göndermiş oluruz" açıklamasının üzerinden 366 gün geçtiğini hatırlatarak, "Tam 1 yıl olmuş, hala bekliyoruz...Sevgiler Ayşegül arkadaşım" dedi.

İşte Derya'nın açıklaması:

Elbette ki Mali Protokolün içeriği, müstemleke olmanın ne demek olduğu, hükümetin saymakla bitmeyen hataları vb. konulara dair de konuşacağız. Ancak unutulmasın diye söyleyeceğim. Bugün Ayşegül Baybars'ın " Yurttaşlık Yasası hazır, bir ya da iki hafta içerisinde meclise göndermiş oluruz" demesinin üzerinden 366 gün ( bu sene şubat 29 gündü) geçti. Tam 1 yıl olmuş, hala bekliyoruz...Sevgiler Ayşegül arkadaşım.