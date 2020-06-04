CTP Milletvekili Doğuş Derya, ekonomik ve mali işbirliği protokolünün gündemlerine düştüğüne dikkat çekerek, bu protokol sisteminin bir topluluk tarafından kabul edilmemesinin sebebinin katılım ilkesinden uzak olması olduğunu belirtti.

Protokolün “dışarıdan alınan kararlarla imzalanmasının halk tarafından tepkiyle karşılandığını” belirten Derya, protokol sürecinde yaşananlar hakkında eleştirilerde bulundu.

Pandemi gibi bir süreç yaşandıktan sonra bile maaş ödemeye yönelik hazırlanmış bir protokol olduğuna işaret eden Derya, protokolün geçmiş dönemdeki protokollerden bir farkı olmadığını söyledi.

Protokolün personel alımı, istihdam gibi maddeleri konusunda da eleştirilerde bulunan Derya, protokolde yer alan kooperatifçiliğin profesyonelleşmesi konusunda eleştirilerde bulundu.

Emeklilik yaşının yükseltilip yükseltilmediği konusunda sorular soran Derya, protokolün bazı maddeleri konusunda izahat beklediklerini ancak Meclis’te bunları cevaplayacak kimse bulunmadığını kaydetti.

Verilecek paranın büyük bir kısmının cari bütçeye, yani maaş ödemelerine gideceğini ifade eden Derya, reel sektörün tamamen kendi kaderine terk edileceğine vurgu yaptı.

Bu protokolle, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin sağlanamayacağını ileri süren Derya, hükümetin kendi ihtiyaçlarını dile getiremediğini, ülkenin geleceğini ipotek altına alacağı bir anlaşmaya imza attığını iddia etti.

Derya, “KKTC kendi kurumlarıyla, yavaş yavaş entegrason sürecine sokulmuştur” dedi.