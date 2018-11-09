Derinya ve Aplıç açılmaya hazır

Cumhurbaşkanlığı, Derinya ve Aplıç kapıları daha önce varılan mutabakata uygun olarak 12 Kasım Pazartesi saat 12:00’de açılmaya hazır hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu " Derinya ve Aplıç kapıları ile ilgili Kıbrıs Türk tarafı üzerine düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirmiştir" dedi.

İşte açıklama:

Derinya ve Aplıç kapıları daha önce varılan mutabakata uygun olarak 12 Kasım Pazartesi saat 12:00’de açılmaya hazır hale getirilmiştir. Derinya ve Aplıç kapıları ile ilgili Kıbrıs Türk tarafı üzerine düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirmiştir.

Derinya kapısı ile ilgili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs’taki BM yetkilileri ile konuştuğu hususlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmış ve tümü bugün tamamlanmıştır.

Pazartesi karşılıklı geçişlerin başlayacağı her iki kapının da Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Yeni kapılar, her iki topluma da hayırlı olsun.

5 GEÇİŞ NOKTASI İÇİN 6.5 MİLYON EURO DESTEK

Öte yandan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Derinya ve Lefke Aplıç geçiş noktalarındaki çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ve ara bölgede bulunan yol çalışmalarının Kıbrıslı Türklere hibe programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından karşılandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca Derinya ve Lefke Aplıç ile birlikte Avrupa Birliği’nin 2006 yılından beri 5 geçiş noktası için 6.5 milyon Euro destek verdiğinı belirtildi.