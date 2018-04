Derinya geçiş noktasının açılması için Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde eş zamanlı eylem yapıldı, Kuzeyde Mağusa İnisiyatifi, Güney’de ise Mağusa Kentimiz Örgütü tarafından düzenlenen eyleme onlarca kişi destek verdi.

Ayşe GÜLER

Derinya geçiş noktasının açılması için Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde eş zamanlı, ortak eylem yapıldı.

Kuzey’de Mağusa İnisiyatifi, Güney’de ise Mağusa Kentimiz Örgütü tarafından düzenlenen eyleme onlarca kişi destek verdi.

Mağusalılar, barışa katkı sağlayacak, iki toplumu daha da yakınlaştıracak Derinya geçiş noktasının hemen açılmasını istedi, bölgedeki çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğine işaret etti.

YENİDÜZEN’e konuşan eylemciler, “Utanç kapısı bir an önce açılmalı, Mağusa soluk almalıdır.” dedi.

Dün saat 10.00’da başlayan eyleme bölge halkının yanı sıra Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, CTP Milletvekili Fikri Toros, Unite Cyprus Now, Templos Zeytinlik İnisiyatifi destek verdi.

“Kapıları açın” pankartlarıyla yürüdüler…

Eyleme destek verenler, geçiş noktasına 1 kilometre uzaklıkta toplanarak Derinya geçiş noktasının önüne yürüdü.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Eylemciler, ellerinde “Size gargalar bile gülüyor”, “Yollar açılsın, Mağusa birleşsin, “Kapıları açın” yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemin sona ermesinin ardından geçiş noktası yakınındaki dikenli teller üzerine pankartlar asıldı.

Mağusa İnisiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı

“Derinya’nın açılması, Mağusa için soluk borusu olacak”

Mağusa İnisiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı, son 3 yıldır Derinya geçiş noktasının açılması için halk ve sivil toplum örgütleri dışında hem iki liderin hem de hükümetlerin mücadele verdiklerini ancak ilerleme sağlanamadığını belirtti.

3 yıldır yaşanan sürece değinen Dağlı, Derinya’nın açılmamasından dolayı üzgün olduklarını kaydetti.

Dağlı, “Doğu tarafımız dikenli teller, askeri alanlarla çevrili. Güney’e bakarsak yine aynı…” diyerek, “Mağusa’da resmen boğuluyoruz. Derinya’nın açılması, Mağusa için soluk borusu olacak” şeklinde konuştu.

‘Kısıtlanmış’ kentte açılım olması için mücadele verdiklerini söyleyen Dağlı, iki toplumu birbirine bağlayacak, barışa katkı sağlaması, güven artıcı önlem olarak sayılması için Derinya’nın açılmasını istediklerini vurguladı.

Dağlı, geçiş noktalarının açılmasının ‘suçlama oyununa’ döndüğünü ifade etti.

Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai:

“Derinya açılsın, hemen şimdi”

Eylemde basın bildirisini okuyan Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai ise Derinya geçiş noktasının hemen açılmasını bu talebin tüm Mağusa’nın geniş kesimini kucakladığını belirtti.

Atai, kapıların eş zamanlı açılmasına yönelik ortaya konan tutum ve bölge halkının arzularını geciktirmeye yönelik davranışı anti demokratik olduğunu söyledi.

Toplum iradesine saygı duyulması gerektiğine işaret eden Atai, Derinya geçiş noktasının açılmasının hem Mağusa hem de Maraş’ta ikamet eden yurttaşların ‘çıkmaz sokakta’ yaşadığına dair hissinden kurtulması adına önemli olduğunu belirtti.

EYLEME DESTEK VERENLER NE DEDİ?

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp:

“Çözüme ve barışa olan inancın devamını sağlamak açısından Derinya’nın açılması önemli”

“Mağusalılar olarak Derinya geçiş noktasının açılması gerektiğini düşünüyoruz. Hem ülkemizin birleşmesi hem de Mağusa’nın ekonomik ve sosyal menfaatleri açısından geçiş noktası önemli bir katkı olacaktır. 3 yıl önce yapılan eyleme, bütün siyasi partiler de destek vermişti. Aslında Derinya’nın açılması tüm siyasi partilerin destek verdiği ulusal bir talep durumudur. Geçiş noktasının açılması gecikti. Gönül isterdi ki daha erken açılsın. Ancak sonuca çok yakın olduğunu düşünüyorum. Bizim talebimiz devam ediyor, geçiş noktası açılmalıdır. Ülkemizde hala çözüme ve barışa olan inancın devamını sağlamak açısından Derinya’nın açılması önemlidir.”

Mehmetali Uluçağ: Derinya’nın açılması, her iki toplum açısından önemli”

“Derinya’nın açılması, her iki toplum açısından çok önemlidir. Hem siyasi hem ekonomik olarak… Bir an önce geçiş noktasının açılmasını istiyoruz. Derinya’nın açılması, bizleri barışa daha çok yaklaştıracağını düşünüyorum.”

Vural Coşar: “Tüm geçiş noktaları açılmalıdır”

“1974’ten beridir doğduk, büyüdük, hep sorunların içerisinde yaşadık. Mağusalı olarak geçiş noktalarının tamamen açılmasını, iki tarafın da mümkün olduğunca kaynaşmasını istiyorum. Özellikle Derinya bir an önce açılmalıdır. Bu adım, Mağusa ve Derinya halkını birbirine bağlaması açısından çok önemlidir. Derinya’nın açılması, ekonomik olarak da katkı sağlayacaktır.”

Neray Zaimoğlu: “Barışa ve ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayacak”

“Derinya geçiş noktasının açılmasının birçok konuya fayda sağlayacağını düşünüyorum. Esnafa ekonomik açıdan büyük katkısı olacaktır. Daha çok turist gelecek. Sadece bu değil, barış için de çok faydası olacağına inanıyorum.”

Kutlu Eyüpoğlu: “İrade ortaya konduğu anda, geçiş noktalarının açılmaması için neden yok”

“3 yıl önce yine buradaydık… Geçen sürede, hiçbir şey olmadığını söyleyemeyiz. Ama Derinya’nın açılmamasının çözülmemiş bir sorun olarak kalkması gerekiyor. Derinya’nın açılması, hem kuzeyden hem güneyden, gelecek olan kişilerin seyahat kabiliyeti kolaylaştıracak. İki tarafın insanların kolay ve rahat buluşma sayesinde birbirleriyle daha rahat buluşma imkanı sağlayacaklardı. İrade ortaya konduğu anda geçiş noktalarının açılmaması için hiçbir neden yoktur.

CTP Milletvekili Doğuş Derya: “Derinya’nın açılması hem iki toplumun yakınlaşması hem de ekonomik olarak ciddi katkı sağlayacak”

“Crans Montana sonrasında Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne dair umutların azaldığı bir sürece girdik. Faşizmin yükselmesine neden olan siyasi atmosfer yarattık. Halbuki masada çok fazla yol kat edildiğini ve çözüme çok yakın olduğumuzu görünür kılan bir belge var. Müzakere süreci de yeniden başlayacak. Bu sürece giderken, Derinya geçiş noktası açılmalıdır. Bunu Aplıç ile ilişkilendirerek, telafuz etmek doğru değildir. Aplıç da açılmalıdır. Derinya’nın açılması hem iki toplumun yakınlaşması hem de ekonomik olarak ciddi katkılar sağlayacaktır.”

Emekli Başsavcı Yardımcı Muavini Hakkı Önen: “Kıbrıs’taki barikatlar kaldırılmalıdır”

“Bir Kıbrıslı Türk olarak, Derinya’nın açılmasını istiyoruz. Hem güven yaratıcı önlemler açısından çok yararlı bir şey olacaktır. İki toplumun birbiriyle kaynaşması açısından çok önemli olacaktır. Kıbrıs’taki barikatların kaldırılması için bu hareketi destekliyorum. Barikatı açmak için güney daha hazırlıklı. Bizim de bir an önce hazırlıklarımızı bitirip, yolu açmamız gerekiyor. Sadece Derinya’yı değil, Aplıç’ın da diğerlerinin de açılması gerekiyor. Bu durum hükümete, polise ekstra külfet getirecek mi? Onun da çaresini hükümet düşünecek…”

Hülya Sergenç: “Çalışmalar bir an önce bitsin, Derinya açılsın”

“Derinya’nın açılmamasının nedeni, Maraş’ın da gündeme gelecek olmasıdır. Bu nedenle bizi erteliyorlar. Bir esnaf olarak Derinya’nın açılmasını istiyoruz. Akyar geçiş noktasından gelen müşterilerimiz 1-1.5 saatte gelirse, Derinya’dan 10-15 dakikada gelebilecek. Bir an önce çalışmalar bitsin, Derinya geçiş noktası açılsın. Lefkoşa’da açılan geçiş noktalarını gördük, esnaf çok mutlu… İşleri de çok yükseldi. Mağusa Sulariçi zaten dökülüyor. Derinya’nın işlerimize ciddi etki sağlayacağına inanıyorum.”

Meclis Başkanı, CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay: “Kısa zamanda Derinya açılacak hale gelecek”

“Uzun süredir Derinya ve Aplıç geçiş noktasının açılması için çalışmalar yürütülüyor. Bir takım fiziki engellemelerden dolayı açılışları bayağı zaman almıştır. Özellikle Aplıç geçiş noktasında daha uzun mesafe olması, hazırlıkların çok geç başlaması nedeniyle Derinya ile ilgili hazırlıklar geç başladı. Ancak bugün gelinen aşamada Derinya geçiş noktası açılışa neredeyse hazır vaziyettedir. Aplıç’ta bir miktar fiziki alt yapıya ihtiyaç vardır. Derinya hazır olduğu için kısa zamanda açılabilir. Burada kalan en önemli eksikliklerin geçişin yapılacağı yerde kulübelerin yapılması, bölgedeki altyapının tamamlanması ve görevlilerin istihdamıdır. Kuzey’de hükümet bu çalışmaları başlattı. Kısa zamanda Derinya açılabilecek hale gelecek. Umut ediyorum ki Derinya en kısa sürede açılır ve Mağusa’da rahatlar.”

CTP Milletvekili Asım Akansoy: “Utanç kapısı ortadan kalkmalıdır”

“Derinya geçiş noktası Mağusa halkı için oldukça önemlidir. Ekonomik, sosyal olarak ciddi işlevi olacağını düşünüyoruz. Mağusa esnafının ciddi olarak talep ettiği, Derinya geçiş noktasına bağlı köylere gelecek olan turistlerin de Mağusa’ya geçişini sağlayacak çok önemli bir geçittir.Mağusa’da herkes Derinya’nın açılmasını istiyor. En sağdan, en sola, en büyükten, en küçüğe kadar herkes bu taleptedir… Siyasi irade olarak ciddi adım atılması gerekiyor. Derinya ile Aplıç’ın birbirine eşleştirilerek açılması yönünde tartışma yapılır. Bu, doğru değil. Çünkü Derinya’nın yolu hazır, genel düzenlemesi müsait. Güney tarafından da çalışmalar tamamlandı. Bu noktaya gelen geçiş noktasının açılmamış olması, kendi ayağımıza kurşun sıkmaktır. Buna ne gerek var? Aplıç’ta hem kuzey hem de güneydeki çalışmalar daha ağır ilerlemektedir. Derinya açılabilecek noktaya gelinmişse, Mağusa halkını cezalandırmaktan vazgeçerek, kapı açılmalıdır. Bu utanç kapısı ortadan kalkmalıdır.”