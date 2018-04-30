Derbide kazanan yok: 2-2

K-Pet Süper Lig’in 29’uncu haftası Küçük Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya derbisi ile tamamlandı. Her iki takımın birer kez öne geçtiği karşılaşmada galip çıkmadı ve 90 dakika 2-2’lik eşitlikle tamamlandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta konuk Çetinkaya Serhan Önet’in 55’inci dakikada Serhan Önet ile 1-0 öne geçerken, bu gole Kaymaklı 66’da Uğur Gök, 70’de de Konan ile yanıt vererek 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. 83’üncü dakikada Serhan Önet’in kaydettiği gol karşılaşmanın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Ali – Yağış gerginliği

Karşılaşmanın 83’üncü dakikasında Çetinkaya’nın attığı ikinci gol sonrası K.Kaymaklı kalecisi Ali Duvarcı ile Yağış Gençay arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki diyalog sonrasında yaşanan tartışmayı her iki takım oyuncuları ve teknik ekibi araya girerek önledi. Bu sonucun ardından Kaymaklı 42 puana yükselerek matematiksel olarak Play-out oynamamayı garantiledi. Puanını 54 yapan Çetinkaya ise haftayı üçüncü sırada tamamladı.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, C. Öksüzoğulları, Ahmet Özkurtuluş

K.KAYMAKLI

Ali Duvarcı

Mehmet Kaygısız

Sercan Çoban

Uğur Gök

Bahadır Göçben

(Dk.51 Yusuf)

Tuğrul Çiftçoğlu

(Dk.60 Berkem)

Turgut K. Çoban

Bayram Anday

Yağış Gençay

Konan Malon

Hüseyin Adal

(Dk.80 Yaşar)

TD: Mehmetali Özgürgün

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz

Tunç Özgürgün

(Dk.75 Mustafa Kemal)

Batuhan Calban

Serhan Önet

Sercan Demirman

Abbas Osum

İbrahim Çıdamlı

Muammer Tip

(Dk.70 Ümitcan)

David Solomon

Erdinç Börekçi

Hüseyin Kayalılar

(Dk.80 Fırat)

TD: Turan Altay

GOLLER: Dk.66 Uğur Gök, Dk.70 Konan Malon (K.Kaymaklı) – Dk.55 ve 83 Serhan Önet (GAÜ Çetinkaya)

