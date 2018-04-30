Derbide kazanan yok: 2-2
Küçük Kaymaklı ile GAÜ Çetinkaya, derbi mücadelesinde berabere kaldı
K-Pet Süper Lig’in 29’uncu haftası Küçük Kaymaklı – GAÜ Çetinkaya derbisi ile tamamlandı. Her iki takımın birer kez öne geçtiği karşılaşmada galip çıkmadı ve 90 dakika 2-2’lik eşitlikle tamamlandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta konuk Çetinkaya Serhan Önet’in 55’inci dakikada Serhan Önet ile 1-0 öne geçerken, bu gole Kaymaklı 66’da Uğur Gök, 70’de de Konan ile yanıt vererek 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. 83’üncü dakikada Serhan Önet’in kaydettiği gol karşılaşmanın skorunu 2-2 olarak belirledi.
Ali – Yağış gerginliği
Karşılaşmanın 83’üncü dakikasında Çetinkaya’nın attığı ikinci gol sonrası K.Kaymaklı kalecisi Ali Duvarcı ile Yağış Gençay arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki diyalog sonrasında yaşanan tartışmayı her iki takım oyuncuları ve teknik ekibi araya girerek önledi. Bu sonucun ardından Kaymaklı 42 puana yükselerek matematiksel olarak Play-out oynamamayı garantiledi. Puanını 54 yapan Çetinkaya ise haftayı üçüncü sırada tamamladı.
STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, C. Öksüzoğulları, Ahmet Özkurtuluş
K.KAYMAKLI
Ali Duvarcı
Mehmet Kaygısız
Sercan Çoban
Uğur Gök
Bahadır Göçben
(Dk.51 Yusuf)
Tuğrul Çiftçoğlu
(Dk.60 Berkem)
Turgut K. Çoban
Bayram Anday
Yağış Gençay
Konan Malon
Hüseyin Adal
(Dk.80 Yaşar)
TD: Mehmetali Özgürgün
GAÜ ÇETİNKAYA
Cenk Yılmaz
Tunç Özgürgün
(Dk.75 Mustafa Kemal)
Batuhan Calban
Serhan Önet
Sercan Demirman
Abbas Osum
İbrahim Çıdamlı
Muammer Tip
(Dk.70 Ümitcan)
David Solomon
Erdinç Börekçi
Hüseyin Kayalılar
(Dk.80 Fırat)
TD: Turan Altay
GOLLER: Dk.66 Uğur Gök, Dk.70 Konan Malon (K.Kaymaklı) – Dk.55 ve 83 Serhan Önet (GAÜ Çetinkaya)