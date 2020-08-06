Denktaş: “İrade de realite de burasıdır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, BRT’de yayınlanan Basın Odası programında, geçtiğimiz gün gerçekleşen Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Denktaş, Türkiye’ye talebin buradan gittiğini düşündüğünü ve “bizden bir talep gitmeden Ankara müdahil olmaz. Biz talep edersek müdahil olurlar. Yardımcı olacakları düşüncesiyle. Ve yanlış yaparlar” dedi.

Denktaş, UBP, YDP veya DP’den Türkiye’ye ortak aday için talep gitmiş olabileceğini ifade etti.

Denktaş ayrıca, “Bana gelse anında çok doğru bir zamanlama olmuyor derdim. İrade burasıdır, realite de burasıdır. Bunu da Kıbrıslı Türkler defalarca ispat etti” dedi.