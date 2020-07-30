Denktaş adaylığını açıkladı

Demokrat Parti eski Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ‘Bağımsız aday’ olarak katılacağını açıkladı.

Ocak 2020’de yaptığı yazılı açıklamada Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayacağını açıkladığını anımsatan Serdar Denktaş, “Ben kurucu Cumhurbaşkanı’nın oğluyum, onun bana bıraktığı mirası har vurup harman savurma lüksüm yok” dedi bu siyasi miras çerçevesinde hareket ettiğini belirtti.

Önünde duran tabloda üretemeyen, hedef taşımayan, heyecan uyandırmayan kısır siyaset alan aktörleri gördüğüne değinen Denktaş, bu nedenle adaylığa ilişkin kararını da değiştirdiğini belirtti.

Denktaş, federasyon vaadinin olmadığını da ifade etti.

Denktaş, yeni hükümet senaryolarının sorulması üzerine "Bana sorulduğunda (yeni hükümete) oyumun olumlu olduğunu söylemiştim" dedi

Cumhurbaşkanlığı adaylığının hükümet kurma bozma konuları ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyleyen Denktaş Cumhurbakanlığı'nın "parti adaylığı yeri olmadığını" ifade etti.

Değişik partilerin tabanlarından kendisine ‘çatı aday’ teklifleri geldiğini ifade eden Denktaş, “Kendim kime oy verebileceğime halkımız gibi ben de karar veremediğim için, seçim sonrasında da ‘keşke olsaydım’ gibi düşünceler içerisinde olmamak için aday oldum” dedi.