Değirmenlik kışa hazır

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Değirmenlik, Beyköy, Cihangir, Düzova, Demirhan, Minareliköy, Meriç ve Gaziköy’e de giderek, kışın yaşanacak yağışlar öncesinde ıslah edilen dere yataklarını Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin ile gezen Karavezirler, daha sonra ova yollarında yapılan stabilize çalışmalarını inceledi.

Başkan Ali Karavezirler, belediye ekiplerinin yürüttüğü hummalı çalışmalar neticesinde, tüm derelerin temizlendiğini, dere yataklarına suyun akışını kontrollü olarak sağlamak amacıyla bentler açıldığını ve beldede olası muhtemel sel baskınlarının önüne geçildiğini kaydetti.

Başkan Ali Karavezirler, incelemeler sırasında kendisine eşlik eden Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin’e de, beldemize gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederken, canla başla çalışan Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına da teşekkür etti.