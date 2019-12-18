Davalarını tutuklu bekleyecekler

Lefkoşa'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar O.A., ve S.F., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı. Polis, zanlıların Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 14 Aralık tarihinde ihbar üzerine zanlı O.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, ayni gün O.A.’nın Hamitköy’deki ikametgâhına gidildiğini ve apartmanın önünde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, sağ ön cebinde 5 ayrı foil kâğıda sarılı toplam 4 gram 736 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ve içinde uyuşturucu madde olan tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının 17.40 -18.10 saatleri arasında bir polis ekibi tarafından evinde mahkeme emriyle yapılan aramada salon kısmında metal tepsi içerisinde 458 miligram ve beyaz renk poşet içerisinde 89 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeleri ayni gün zanlı S.F.’den 550 TL karşılığında 5 gram ağırlığında aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı O.A.’nın gösterimiyle zanlı S.F.’nin tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun ön cebinde foil kâğıda sarılı 500 miligram, kot ceketinin cebinde ise 14 ayrı foil kâğıda sarılı yaklaşık 16 gram 840 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı O.A.’nın uyuşturucu etkisi altında kaza yapmaktan, mahkeme emrine riayetsizlikten, kavga ve rahatsızlıktan askıda davaları olduğunu, zanlı S.F.’nin soygun, mahkeme emrine riayetsizlikten, kavga ve rahatsızlıktan askıda davaları olduğunu söyleyerek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.