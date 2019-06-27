"Cumhurbaşkanlığı ile hareket edileceğini anlamışlardır"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş konusunun Cumhurbaşkanlığı'ndan bağımsız ele alınamayacağına vurgu yaptı, “Bunu hükümete ilettim. Cumhurbaşkanlığı bilgi verilecek makam değil, karar üretilecek makamdır.” dedi.

Hükümetin sadece envanter çalışması kararı aldığını, politika olmadığını ifade eden Akıncı, “Politika üretilmesi noktasında Cumhurbaşkanlığı ile birlikte hareket edileceğini anlamışlardır” dedi.

Akıncı, hükümet ortaklarıyla yaptığı görüşme sonrası basın açıklaması yaptı, şöyle konuştu: “Kamuoyunda farklılaşan sözler oldu. O nedenle birlikte tam olarak hükümetin aldığı kararın ne olduğunu birlikte ele almak doğru olacağını değerlendirdiği için toplantı gerçekleşti. İlk bölümde Maraş’ı konuştu, Dışişleri Bakanı ayrıldı. Ardından Başbakan ile daha önce başlattığımız çalışmayı konuştuk.

Bazı prensiplerin altını çizme ihtiyacı duydum. Saklanması husus yoktur. Bu prensiplere riayet edildiği takdirde kurumlar arasındaki ilişkiler daha iyiye gider. Devletin kurumları arasında gereksiz tartışmalara meydan verilmez. Bunlardan bir tanesi, Maraş konusu Kıbrıs sorununun önemli unsurlarından biridir. İster bütünlüklü çözümün parçası, ister güven yaratıcı önlem olarak ele alınsın… Maraş konusunda Cumhurbaşkanlığından bağımsız şekilde elde alınamaz. Kıbrıs Sorununu Cumhurbaşkanlığı yürütüyor. Biz bir karar aldık, Cumhurbaşkanı, partilerle görüşüyoruz şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor. Bunu hükümet yetkililerine ilettim. Cumhurbaşkanlığı, bu konularda bilgi verilecek bir makam değil, onun başkanlığında karar üretilecek bir makam.

Hükümet sadece envanter çalışması yapılacağına karar vermiş, bundan sonrası için ortada politika oluşturma yok. Politika oluşturma noktasında Cumhurbaşkanlığı ile muhakkak birlikte hareket edildiği onlar tarafından da anlaşılmış bulunmaktadır.

Bu konuyla politika oluşturulurken BM ile işbirliği ve uluslararası hukukun göz ardı elde edilmemesini söyledim.

Hükümet envanter çalışması yapacaksa yapsın, sıkıntı yok. Bizim burada da yapılmış çalışmalar var. Arşiv zengin… Hükümetin yapacağı çalışma ile devlet arşivi zenginleşmiş olur.

Envanter çalışması ile sınırlı hedef gözetiyor. Fakat, yapılacak her çalışmada BM unsurunu göz ardı elde etmemek, çözüme katkı oluşturulacak davranmak gerekir.”

“Su Yönetimi Üst Kurulu Taslağı ivedilikle yasallaşmalı”

“Ülkede, ciddi sel felaketi yaşadı. 4 gencimizi kaybettik, dünya kadar hasar oluştu. Yeniden bunlarla karşılaşmamak için neler yapılmalı sorusuna cevap aramaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı- Başbakanlığının birlikte yürüttüğü çalışmanın ardından sonuç raporu çıktı. Bunu da Başbakanla paylaştık. Su Yönetimi Üst Kurulu Taslağı ivedilikle yasallaşmalı. Uzmanlar, bu oluncaya kadar, özel birim oluşturulması, çok başlılıktan konunun kurtarılması gerektiğini söylüyorlar. Erken uyarı sisteminin oluşturulması öneriliyor. Sanayi bölgesinin kuzeyine sel kapanı inşa edilmesi öneriliyor. Kanlıköy göletinin kuzeyine sel kapanı yapılması öneriliyor. Yaptığım seyahatlerde, görüşmelerde gözlemlediğim, bana iletilen sorunları hükümetle paylaşıyorum. Kamuoyu ile paylaşacağım.