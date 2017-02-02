Creditwest çalışanlarının bowling keyfi

Creditwest Bank çalışanları geçtiğimiz Cumartesi günü Geleneksel Creditwest Bowling Turnuvası’na aileleri ile katılarak güzel ve eğlenceli bir gün geçirdi. Bankanın İnsan Kaynakları bölümü tarafından organize edilen ve yaklaşık 260 Creditwest’linin aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte 21 grup bowling parkurunda birbiri ile mücadele etti. Her yıl organize edilen turnuvanın bu yılki galibi “Günlük Bülten” olurken en yüksek 2. sayıyı “3 Aylık Spot” ve 3. En yüksek puanı ise “JR Legends” aldı. Kadınlarda en yüksek puanı ise “Ayşe Demirkent” alırken erkeklerde en yüksek puanı ise İbrahim Özcoşar aldı. Kazanan takımlara Genel Müdür Süleyman Erol ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel tarafından kupa ve her oyuncuya ayrı ayrı hediye çekleri verilerek çalışanların göstermiş olduğu başarılarda yapılan aktivitenin sonunda ödüllendirildi.

ÇELEBİ: ÇALIŞANLARIN İSTEKLERİNE GÖRE HER AY FARKLI BİR ORGANİZASYON DÜZENLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Konu ile bilgi veren Insan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, her yıl çalışanlara anket düzenleyerek en çok gerçekleştirmesini istenen aktivitelerin belirlendiğini ve bunlara göre her ay tüm çalışanların farklı ilgi alanlarına göre aktivite düzenlediklerini ifade etti. Çelebi, çalışanların en sevdiği ve aileleriyle katılım sağladığı organizasyonların başında Bowling Turnuvasının olduğunu söyledi.