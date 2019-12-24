Creditwest Bank çalışanları doyasıya eğlendi

Kuzey Kıbrıs genelindeki 12 Creditwest Bank Şubesi, Creditwest Bank Genel Müdürlük, Creditwest Insurance ve Creditwest Finance’ın 270 Creditwest çalışanı başarılı ve verimli geçen 2019 yılının yorgunluğunu Lord Palas Hotel’de düzenlenen muhteşem yılbaşı partisinde attı.

Creditwest Geleneksel Yılbaşı Partisinde 10., 15. ve 20. yılını dolduran 21 çalışana kıdem plaketleri ve altın rozetleri Altınbaş Holding ve Creditwest Bank yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer gecede çalışanlara seslenerek; 2019 yılının zor bir yıl olduğunu belirterek buna rağmen Creditwest Bank’ın yine Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe liderliğini koruduğunun altını çizdi. 2020 için iyi temennilerde bulunan Zaheer, bu başarılı yıl için kendilerine güvenen Creditwest Bank yönetimi ve çalışanlara teşekkür etti.

Gecede söz alan Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş; Bankanın 2019 yılı hedef bütçesini beklentinin de üzerinde tamamladığını belirterek, bu başarısı için Creditwest yönetimine ve çalışanlarına tekrardan teşekkür ederek onlarla gurur duyduğunu ekledi. Nusret Altınbaş, ülkemize, çalışanlara ve ailelerine 2020 için sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

Gecede sahne alan Grup Frekans, en sevilen parçaları Creditwest Bank çalışanları için söyledi. DJ. Serdar Eren, en güzel setleri Creditwest’liler için çaldı.