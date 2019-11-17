AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum basınında bugün yer alan demecinde “çözüm istediğimize ikna edelim” ifadesini kullandı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, özetle “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Berlin’deki görüşmede gelişme yaşanması için baskı yapması gerektiğini” ifade eden Kiprianu, “Anastasiadis’in Türkiye’nin çözüm istemediği tespitiyle yetinmemesi gerektiğini” ileri sürdü.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in “ülke içindeki anlatımından bağımsız olarak, uluslararası açıdan, müzakerelerin yeniden başlamamasından kendilerinin de sorumlu olduklarına bir algı bulunduğunu” ifade eden Kiprianu, “kendilerinin çözüm istediği konusunda ikna etmeleri gerektiğini” sözlerine ekledi.