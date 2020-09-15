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Covid hastası ağırlaştı

Covid hastası ağırlaştı

Pandemi bölümüne dün yatırılan 49 yaşındaki bir Covid hastasının, kötüye giden durumu nedeniyle bugün yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Pandemi bölümüne dün yatırılan 49 yaşındaki bir Covid hastasının, kötüye giden durumu nedeniyle bugün yoğun bakıma alındığı öğrenildi. YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgide; hastanın ülkemize yurt dışından gelen bir vakanın temaslısı olduğu, TC vatandaşı olduğu ve herhangi bir kronik hastalığı olmadığı belirtildi.  

Ventilatöre bağlanan hasta, 1 Temmuz’daki açılımı sonrasında ilk yoğun bakım hastası oldu.

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