COVID-19 hastası uyutuluyor

Covid-19 tedavisi gören ve önceki gün durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırılan 49 yaşındaki "hastanın hayati tehlikesi olduğu" belirtildi.

Aşırı öksürük ve göğüs ağrısı şikâyeti ile önceki gün yoğun bakıma kaldırılan hastanın son durumu ile ilgili Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yağmur Aldağ, YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Aldağ: “Solunum cihazına bağlı uyutuluyor”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yağmur Aldağ, 49 yaşındaki hastanın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini solunum cihazına bağlı uyutulduğunu kaydetti.