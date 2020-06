'Covid-19 güvenli belgeler göstermelik'

Gıda Mühendisleri Odası, “Konaklama Tesislerinde Pandemi Eylem Planı” çerçevesinde düzenlenen eğitimler sonrasında tesislere verilen “Covid-19 Güvenli Belgesi”nin göstermelik bir eğitim ve denetim sonrasında dağıtıldığını savunarak, “Hükümeti denetimlerde gerçekçi olmaya ve ciddiyete” davet etti.

Oda, hükümeti şov amaçlı belge vermekle eleştirdi ve bunun büyük bir sorumsuzluk, halkı ve gelecek turistleri de kandırmak olduğu görüşünü belirtti.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can yazılı açıklamasında, pandemi sonrasındaki açılımlarla birlikte Otelciler Birliği ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan “Konaklama Tesislerinde Pandemi Eylem Planı” için tesislere yönelik Sağlık Bakanlığı’nca eğitimler düzenlendiğini, denetimlerin de Turizm Bakanlığı’nca yapılarak tesislere Covid-19 Güvenli Belgesi verildiğini gözlemlediklerini kaydetti.

Gözlemlerine ve edindikleri bilgilere göre eğitimlerin ve denetimin tamamıyla göstermelik olduğunu savunan Can, belgelerin “sırf yaptık oldu, güvendeyiz demek için verildiğini” belirtti.

Bunun büyük bir sorumsuzluk ve hem ülke insanlarının hem de turistlerin kandırılması anlamına geldiğini kaydeden Sıdıka Can, gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin yetersizliğini yıllardır eleştirirken, bugün aynı eleştiriyi Covid 19 gibi ciddi bir bulaşıcı hastalıkla ilgili de yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Can, ciddi ve güvenilir olma çağrısı yaptığı açıklamasında “Gıda Mühendisleri Odası olarak 1 Temmuz sonrası başlayacak açılımlarla birlikte çok daha riskli bir döneme gireceğimizin bilincinde olarak Hükümeti yapılan denetimlerde gerçekçi olamaya ve ciddiyete davet ediyoruz. Sözde Covid-19 güvenli belgeleri dağıtarak kendimizi kandırmaya çalışmayalım. Sahada ciddi denetimler yapılmalı ve gerçek anlamda hem konaklama tesislerimizde hem diğer tüm yiyecek içecek servisi yapan noktalarda bu kurallar ciddiyetle uygulanmalıdır. Artık ciddi ve güvenilir olma zamanıdır” ifadelerine yer verdi.