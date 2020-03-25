“coronakktc.com” devrede

Tabipler Birliği ile doktorlar tarafından birlikte organize edilen “Coronavirüs Testi ve Sorgulama” sitesi devreye girdi. Siteye coronakktc.com adresinden ulaşmak mümkün…

Şüpheli olan kişileri, pozitif olan veya pozitif bir ile temas etmiş olan kişileri kayıt altına alıp riskli olan grupları günlük kontrol etmek için epidemiyolojik bir harita oluşturuldu.

Bu haritanın kaba bir epidemiyolojik harita olduğu ve ilerleyen günlerde ihtiyaç doğrultusunda geliştirilmeye açık olduğu belirtildi.

Yapılan çalışma ile hangi bölgede ne kadar yayılma olduğunu, evinde olan, ateşli olan hastaların durumunun da belirlenebileceği haritanın, yabancı dile de çevrilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Siteyle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Üroloji Uzmanı ve Organ nakil cerrahı Dr. Necmi Bayraktar, oluşturulan haritanın farkındalık yaratmak, sürdürülen sağlık çalışmalarını kolaylaştırmak ve insanların ulaşımını kolaylaştırmak adına kendilerine yardımcı olacağını belirtti.

Hastalığın hızını kesme ve zamana yayma çabası içinde olduklarını anlatan Bayraktar, özetle “Uluslar arası haritada olmadığımız için kendi haritamızı oluşturup buradaki dağılımımızı çözmeye çalışacağız. Bizim inancımız adamızın yüzölçümü çok küçük, ya bunu çok hızlı kontrol edeceğiz ya da çok hızlı dağılacak… Şu anda tam durum ortaya konulamasa da çalışmalar sürüyor.

Tıbbi olarak eksikliklerimizin çoğunluğu giderildi, hala da çalışmalar sürüyor. Bu şekilde haritamızı oluşturup yayılmayı öğrenmeye çalışacağız. Belli ki kısa zamanda ortadan kalkamayacak ama biz kısa zamanda hızını keser ve zamana yayabilirsek gerek hasta olan insan sayısında gerek hayatı tehdit eder durumlarda bir önlem alabileceğiz diye düşünüyorum. Bu sitenin yapılış amaçlarından biri de o…

Farkındalık yaratmak, işimizi kolaylaştırmak, insanların ulaşımını kolaylaştırmak adına bize yardımcı olacaktır. Günden güne içerik de duruma göre gelişecek, birtakım yenilikler veya değişiklikler olacaktır.” dedi.