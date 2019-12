Çöken okul inşaatına ilişkin önemli iddia: “8 aylık işin, 40 günde bitirilmesini istediler”

Yıllardır inşaat sektöründe hizmet veren Geylan Kardeşler İnşaat Ltd Direktörü Aziz Geylan, Girne’de çöken okul inşaatı ile ilgili müteahhit firmayı sorumlu tuttu. İlgili firma Cysings İnşaat Şirketi Direktörü ile yaklaşık 2 ay önce görüştüğünü ifade eden Aziz Geylan, şirketin söz konusu kalıp-demir işlerinin çok kısa sürede bitirilmesini istediğini savundu. Söz konusu işin normal seyrinde yaklaşık 8 ay sürebileceğine değinen Geylan, şirketin işin 40 günde bitirilmesini talep ettiğini ileri sürdü.

Girne'de enkaza dönen yeni ilkokul projesinin zamanından önce bitirilmeye çalışıldığı iddia edildi, YENİDÜZEN’e konuşan şirket direktörü projeyi Şubat ayına yetiştirmeye çalışırken, teknik bir hata olduğunu ifade etti.

Girne Püsküllü bölgesinde yapılan ve Girne Püsküllü Anaokulu olarak hayata geçecek olan inşaat daha ilk çalışmada yerle bir oldu. Beş işçinin yaralandığı ve kamuoyunda da geniş yer bulan olayla ilgili iddialar da ortaya atıldı.

Yıllardır inşaat sektöründe hizmet veren Geylan Kardeşler İnşaat Ltd Direktörü Aziz Geylan, yaşananlardan müteahhit firmayı sorumlu tuttu. Çöken inşaattaki sorumlu firma Cysings İnşaat şirketi direktörü ile yaklaşık 2 ay önce görüştüğünü ifade eden Aziz Geylan, şirketin söz konusu kalıp-demir işlerinin çok kısa sürede bitirilmesini istediğini anlattı. Söz konusu işin normal seyrinde yaklaşık 8 ay sürebileceğine değinen Geylan, şirketin 40 günde bitirilmesini talep ettiğini ileri sürdü.

Yaşananlardan müteahhit firmayı sorumlu tutan Geylan, “Yatıp kalkıp bu işi bitirmek, para almak niyetindeler” dedi.

İnşaata Ekim ayının ilk haftasında başladıklarını anlatan Cysings Const LTD Direktörlerinden Derviş Tandoğan ise, Şubat ayında anlaştıkları iş teslimi için çalıştıklarını ifade ederek, yaşananların ‘teknik bir hatadan ötürü’ meydana geldiğini savundu.

Yaşananlar ülke gündeminde geniş yer buldu, birçok kesimin tepkisini topladı…

Olaydaki sorumlu veya sorumluların bir an önce belirlenmesi ve yaşananların küçümsenmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Çöken inşaatın müteahhiti Cysings Const LTD direktörü Derviş Tandoğan: “İşin süresi 5 aydı, biz de inşaatı bu sürede yetiştirmeye çalışıyorduk. Burası 2 bin 500 metrekare anahtar teslim bir iştir. Bu okulu Şubat ayına yetiştirmeye çalışıyorduk. Teknik bir hatadan kaynaklanan sıkıntı oldu, çöktü…”

Cysings Const LTD Direktörlerinden Derviş Tandoğan:

“Şubat ayına yetiştirmeye çalışıyorduk, teknik bir hata oldu”

YENİDÜZEN’e konuşan inşaatın yetkili müteahhiti Cysings Const LTD. Direktörlerinden Derviş Tandoğan, yaşananların teknik bir hata olduğunu belirterek, projeyi Şubat ayına yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Projeye Ekim ayının ilk haftasında başladıklarını anlatan Tandoğan, yaşananlardan sonra hafta zaman kaybı yaşandığını, çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Söz konusu çalışma alanında tüm izinlerin devlet onayıyla alındığını ve çalışmaların bu çerçevede yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Tandoğan, “Allah’tan ölüm kalım olmadı en büyük tesellimiz bu…” dedi.

“Burada teknik bir hata oldu. Bu her inşaata da olabilen bir hatadır. Beton dökümü sırasında kalıptan kaynaklanan teknik bir hata oldu ve plaka çöktü. Kalıptan beton bir yere daha fazla döküldü ve altta kurulan iskele dengesini kaybetti ve plaka çöktü. Zaten beton dökümü neredeyse bitiyordu, çok az kalmıştı. Dökülen blok ise çok amaçlı salon ve yemekhanenin plakasıydı.

İşin süresi 5 aydı, biz de inşaatı bu sürede yetiştirmeye çalışıyorduk. Burası 2 bin 500 metrekare anahtar teslim bir iştir. Bu okulu Şubat ayına yetiştirmeye çalışıyorduk. Teknik bir hatadan kaynaklanan sıkıntı oldu, çöktü…”

“En büyük tesellimiz bu…”

“Allah’tan ölüm kalım olmadı en büyük tesellimiz bu… Üç tane işçi yaralandı, beş değil. Bir işçinin kolu çıktı, diğerinin de çenesine dikiş atıldı, diğeri ise müşahede altına alındı ve çıktı.”

“Her iznimiz tamamdır”

“İnşaatın tüm projeleri elektrik, mekanik, mimari, statik projeleri mimar ve mühendisler odasından vizelenmiş, tüm izinleri devletten alınmış, Kontrol Planlama İnşaat Dairesi izni olan, devletin kontrolünde yapılan bir işti. Tüm izinleri bir tamam olan inşaattı. Teknik bir hata oldu ve inşaat çöktü. Devletin kontrolünde yapılan bir işti zaten. Tüm işçilerimiz zaten çalışma izinlidir, her iznimiz tamamdır.”

“Aynı titizlikle çalışmaya yeniden devam edeceğiz, işimizi teslim edeceğiz”

“Burası henüz iki aylık bir inşaattı, 7 Ekim tarihinde çalışmalarımıza başladık. Bu teknik olan hata zaten çocukların içine gireceği, büyük felaketlerin olabileceği o aşamaya gelmeden ortaya çıkardı.

İnşaatın temizliği şu an yapılıyor, bir hafta gibi bir süre kaybettik. Bununla birlikte aynı titizlikle çalışmaya yeniden devam edeceğiz, işimizi teslim edeceğiz.”

Geylan Kardeşler İnşaat Ltd Direktörü Aziz Geylan: “Hiçbir emekçinin emeğine, hiçbir işçinin canına kıymet verilmedi, sadece para düşünüldü”

Geylan Kardeşler İnşaat Ltd Direktörü Aziz Geylan:

8 aylık işin, 40 günde bitirilmesini istediler”

Yıllardır inşaat sektöründe hizmet veren Geylan Kardeşler İnşaat Ltd Direktörü Aziz Geylan, yaşananlardan müteahhit firmayı sorumlu tuttu. Çöken inşaattaki sorumlu firma Cysings İnşaat şirketi direktörü ile yaklaşık 2 ay önce görüştüğünü ifade eden Aziz Geylan, şirketin söz konusu kalıp-demir işlerinin çok kısa sürede bitirilmesini istediğini savundu. Söz konusu işin normal seyrinde yaklaşık 8 ay sürebileceğine değinen Geylan, şirketin 40 günde bitirilmesini talep ettiğini ileri sürdü.

Yaşananlardan müteahhit firmayı sorumlu tutan Geylan, “Yatıp kalkıp bu işi bitirmek, para almak niyetindeler” dedi.

Sosyal medya üzerinden çeşitli iddialarda bulunan Aziz Geylan, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 60, 70 gün önce bu şantiyeye taşeron kalıpçı olarak teklif vermeye gittim. Oradaki müteahhit ile görüştüm. Beni oraya Taşeronlar Birliği yollamıştı, kendi aklımla gitmedim.

Bu görüşmede ben bu kalıp işini konuştum.

Bana bu şantiyenin kalıp-demir işini 40 günde teslim edeceksin dediler. Ben de bu işi kesinlikle 40 günde bitiremeyeceğimi söyledim. Bu kadar büyük şantiye bu sürede bitirilemez. Bence bu iş, kalıp işi olarak en az 8 aylık iştir. Öyle 40 günlük bir iş değildir. Benim kapasiteme göre en erken 8, 9 aylık iştir.

Burada hiçbir emekçinin emeğine, hiçbir işçinin canına kıymet verilmedi. Burada sadece cebe girecek olan para düşünüldü. Yatıp kalkıp bu işi bitirmek, para almak niyetindeler…

Bu iş için gerçekten çok üzgünüm. Herkes bu ülkede nasıl iş yapıldığını öğrendi.”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: “Sorumlulardan hesap sorulacak”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Sorumlulardan hesap sorulacak”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne'de yapımı devam eden okul binası inşaatında meydana gelen çökme konusunda yaptığı açıklamada, olayın meydana gelmesindeki zafiyetlerin sorgulanarak sorumlulardan hesap sorulacağını vurguladı.

Gürcafer, tüm sorumlulardan hesap sorulması sürecini aşama aşama kamuoyuyla paylaşarak neticeye gideceklerini ifade etti.

Soruşturma komisyonu oluşturulması gerektiğini anlatan Gürfacer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Girne’de yapımı devam eden okul inşaatının çökmesiyle ilgili bir soruşturma komisyonu oluşturmak ve olayı tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşarak neticeye gitmek boynumuzun borcudur.

Mühendislik açısından değerlendirme, elbette ki mühendisler odamız tarafından yapılarak raporlanacaktır. Onların çıkaracakları rapor doğrultusunda da yapmamız gerekenler yapılacaktır.

Ancak yalnızca mühendislik açısından değil, iş sağlığı ve güvenliği ile yapı denetimi bakımından da sistemin yarattığı zafiyetler sorgulanarak, müteahhit firmamız da dahil, varsa tüm sorumlulardan hesap sorulması sürecini aşama aşama kamuoyuyla paylaşarak neticeye gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çöken okul inşaatında hatanın nerede olduğunun ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizdi:

“Görmezden gelinecek, geçiştirilecek bir olay değil”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, okul inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle yaralanan acil şifalar diledi, uygulamada ve denetimde hatanın nerede olduğunun ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Erhürman’n açıklaması şöyle:

“Bir okul inşaatında meydana gelen çökme sonucu beş işçi yaralandı. İnşaatı kontrol etme görevi Planlama İnşaat Dairesi'nde.

Uygulamada ve denetimde hata neredeydi bunun ortaya çıkarılması lazım. Bunun için de en doğru yöntem ülkemizde uzman kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan KTMMOB'nin öncülüğünde bağımsız bir komisyonun hızla konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak soru işaretlerini gidermesi. Bakanlığın bu konuda inisiyatif üstlenmesi gerekiyor.

Görmezden gelinecek, geçiştirilecek bir olay değil. Biz de yarından itibaren Meclis'te takipçisi olacağız. Yaralanan işçilere acil şifalar dilerim”.

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Cemal Özyiğit:

“İddialar araştırılmalı, tedbir alınarak inşaat tamamlanmalı”

Eski Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit çöken okulun, Girne’deki okul eksikliğinden ötürü özel bir okula yönlendirilen öğürencilerin taşınacağı alan olduğunu anımsattı, okul inşaatının gerekli tedbirler alınarak ve kontroller yapılarak bir an önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Özyiğit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Uzun zamandan beridir özellikle Girne ve yöresi başta olmak üzere, ülkemizin çok acil olarak okul binasına ihtiyacı vardır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinde bulunduğumuz süre içerisinde, yeni okullar yapmak için çok uğraştık. Bütçe olanakları elverdiğince bir şeyler yaptık. Hayırsever bir iş insanının da katkısıyla Balabayıs'a yeni bir okul kazandırdık. Yıkılma tehlikesi bulunan Haspolat Meslek Lisesi için ihaleye çıktık. Bina teslimatı yeni Hükümet döneminde gerçekleşti ama olsun, sonuçta ülkemiz yepyeni bir okul kazandı. Girne Püsküllü mevkiine yaptırmak ve bu bölgede artan öğrenci sayısı nedeniyle ihtiyaca cevap vermek için çok uğraştık. Görevden ayrılmazdan hemen önce gerekli maddi kaynağını da hazır hale getirerek projeyi tamamladık. Görevi devrederken bütün bunları da yeni Bakana aktardım. Bir iki ay geç de olsa ihaleye çıkıldı. İnşaat başladı. Herkes gibi biz de bir an önce inşaatın tamamlanmasını ve bir özel okula yönlendirilen öğrencilerimizin yeni binada eğitim-öğretime başlamasını dört gözle beklerken, bir kaza olduğunu ve inşaatın çöktüğünü öğrendik. Çökme esnasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Yaralılara da büyük geçmiş olsun diyerek acil şifalar diliyorum. Ancak basında okul inşaatı ile ilgili bazı iddiaların ortaya çıktığını öğrendim. Yetkililere çağrıda bulunarak bu iddiaların araştırılmasını ve okul inşaatının gerekli tedbirler alınarak ve kontroller yapılarak bir an önce tamamlanmasını beklediğimizi hatırlatmak isterim.”