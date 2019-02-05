"Çok sayıda cumhurbaşkanı aday adaylarımız var"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün Saray Otel’de düzenlediği basın toplantısıyla hükümetin ilk yılını değerlendirdi.

Hükümetin kurulması öncesi koalisyonu oluşturan patilerin birbirleri hakkında söylediği sözlere işaret eden Arıklı koalisyondaki partilerin hükümet kurulmadan önce birbirlerini çok sert sözlerle eleştirdiğini kaydetti.

Turizmden, sağlığa; istihdamlardan, yolsuzluk araştırmalarına hükümet programında yer alan konuları yaklaşık 30 başlıkta ele alan Arıklı, hükümetin bir yıllık dönemdeki icraatlarını değerlendirdi.

“SÖZLER TUTULMADI”

Hükümet programında istihdamlar konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen Arıklı, yolsuzlukların üzerine gidileceği sözünün de tutulmadığını belirtti.

Arıklı “Bırakın eskiye dönük araştırmaları, yeni vakaları bile araştırmaktan acizdirler” şeklinde konuştu.

Programda yer alan bir diğer unsur olan Seçim ve Halkoylaması Yasası konusunda kendilerinin yürüttüğü çalışmalar olduğunu dile getiren Arıklı, “Ancak hükümet tembel olduğu için gereğini yapmıyor” dedi.

Kamu reformunun hayata geçirileceği, ülkeye giriş çıkışlarda “online sicil denetimi” sistemine geçileceği sözlerinin de tutulmadığını söyleyen Arıklı, polislerin emeklilik sorunlarının da çözülmediğini kaydetti.

“Ülkenin nüfusu bile bilinmiyor. İstatistik Kurumu kurulacağına dair sözler tutulmadı” diyen Erhan Arıklı, bet ofislerinin kapatılacağına dair sözler de verildiğini ancak sadece birkaç bet ofisin kapatıldığını söyledi.

Engelli vatandaşların sıkıntılarının çözüleceğiyle ilgili vaatlerin tutulmadığını da belirten Arıklı, BRTK Yasası’nın da bir türlü geçirilemediğini dile getirdi.

“Dome Hotel konusunda da görüyoruz ki hükümet Vakıf mallarının peşkeşi konusunda ısrarlı” diyen Arıklı, hükümet ortaklarını bu konuda suskun kaldıkları gerekçesiyle eleştirdi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, hükümetin Kıbrıs sorunu konusunda ortan bir politikası bulunmadığını da savundu.

Eğitimde ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Arıklı “Bu dönemin eğitim açısından tek iyi yanı sarı sendikaların ilk kez, eylem ve grev yapmadığı bir dönem olması” dedi.

Hükümeti hayat pahalılığı konusunda gerekli adımları atmamakla da suçlayan Arıklı, açıklanan asgari ücretin yetersiz olduğunu, piyasayı ucuzlatmak adına gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Arıklı konuşmasında, Geçitkale Havalimanı konusunda verilen sözlerin tutulması, turizm sektörüne kaliteli ara eleman yetiştirecek sistemlerin kurulması, Belediyeler Reformu’nun bir an önce hayata geçmesi, emirnamelerle vakit kaybetmek yerine Ülkesel Fizik Planı’nın tamamlanması, yeni cezaevine geçilmesiyle eski cezaevi binasının çocuk ıslahevi haline getirilmesi, Tarım Bakanlığı’nın öngörülü ve planlı hareket etmesi ve balıkçılık sektörünün gelişmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini de söyledi.

“5 temel sağlık yasası beklerken hükümetin içindeki bazı ‘feministler’ kürtaj yasasıyla uğraşıyor” diyen Arıklı, bazı klinikler ve doktorlar para kazansın diye KKTC’yi Türkiye’nin “kürtaj arka bahçesi” haline getirmek isteyenler olduğunu iddia etti.

“KIB-TEK RANT MERKEZİ”

Kıb-Tek’in belli kişiler ve siyasiler tarafından rant merkezi haline getirildiğini öne süren Arıklı, 4 yeni jeneratörün neden alındığını ve bunun neden uluslararası ihaleyle yapılmadığını sordu; buna harcanan paranın kabloyla elektrik getirme maliyetinin önemli bölümünü karşılayabilecek bir tutar olduğunu söyledi.

Yapılan zamlara işaret eden Arıklı öte yandan ekonomideki sorunlardan sadece şimdiki hükümetin değil önceki 38 hükümetin hepsinin sorumlu olduğunu dile getirdi.

“Denenmemiş tek parti YDP’dir” diyen Arıklı, seçim vaatlerini yerine getirememeleri halinde istifa edeceklerine dair sözlerini de anımsattı.

Arıklı’nın konuşmasının ardından son bir yılda gazeteler tarafından atılan manşetler paylaşıldı.

“ÜYE SAYIMIZ 5 BİN 300’Ü GEÇTİ”

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arıklı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun neden toplantıda bulunmadığı sorusuna, Zaroğlu’nun yurt dışında olduğunu, iddia edildiği gibi parti içi bir sorun yaşanmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Siyasi yelpazenin neresindesiniz sorusuna “merkezin tam ortasındayız” diyerek cevap veren Arıklı, üye sayılarının 5 bin 300’ü geçtiğini, 31 Mart’a kadar bu sayıyı 7 bin 500’e çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Anketlere göre oy oranlarının yüzde 17 olduğunu belirten Arıklı çok sayıda cumhurbaşkanı aday adayları bulunduğunu da dile getirdi.