'Çocuğun Bireyselleşmesi' konulu konferansa yoğun ilgi

Toplumsal Dönüşüm Vakfı’nın (TOD) geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği 'Çocuğun Bireyselleşmesi' konulu konferansı büyük ilgi gördü. Konferansın açılış konuşmasını Vakıf Başkanı Prof.Dr Şerife Gündüz yaptı. Gündüz, vakfın kurulmasına öncülük eden Meral Akıncı’ya ve etkinliğe konuşmasıyla katkı koyan Prof.Dr Vamık Volkan’a teşekkür etti.

Konuşmasında Vakfın kuruluş amaçlarını açıklayan Gündüz, “Vakfımızın en belirgin amaçları arasında insan haklarının her alanında bireysel ve toplumsal farkındalığı geliştirmek, yaşamın her alanında yerleşmesini sağlamak, kadını güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ile toplum gelişimi yer almaktadır. Vakfımızın hedefleri arasında, barış kültürünün,kültürel mirasın ve çevrenin korunması; Bilincin oluşturulup yaygınlaşması yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bilim,kültür,sanat ve eğitimin gelişmesine katkı sağlamak; bireylerin güç ve becerilerini kullanmalarına, geliştirmelerine yardımcı olmak; üretici durumuna gelmelerini ve mesleki gelişimlerini sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Şiddete maruz kalan ve yardıma muhtaç kadınlar için bir merkez kurmak öncelik verdiğimiz projelerimizdendir.”diyerek sözlerini tamamladı.

Prof.Dr Vamık Volkan ise çocuğun birey olma yolculuğundaki etkenleri anlatarak annenin önemine vurgu yaptı. Anneyle bebek arasında farkına varılmayan bir iletişim olduğunu söyleyen Volkan, “bu durum deneylerle saptanmıştır” dedi.

Volkan ilk aylarda bebeğin kendisini annesinden ayrı algılamadığını belirterek, daha sonraları aile ve çevresinden de birşeyler öğrendiğini, bunları depolayarak kişiliğini buna göre geliştirdiğini anlattı.

Çok yoğun bir kalabalık tarafından izlenen konferans soru-cevap ile sona erdi .