“Çocuğuma anlatacak en güzel anı”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in 10. hafta karşılaşmasında ‘Leymosun Derbisi’nde Türk Ocağı’na yaklaşık 40 metreden attığı golle kulübü Doğan Türk Birliği’nin tarihine bir galibiyet daha eklenmesine katkı koyan Aydın Aygın, “Benim ve takımım için çok güzel bir anı oldu” dedi.

Doğan Türk Birliği futbolcusu Aydın Aygın, “2007 – 2008 sezonundan bugüne geçen on iki sezonda giydiğim bu forma ile attığım bu gol ileride çocuğuma anlatacak en iyi anı oldu benim için” dedi.

11’inci haftayı lider tamamlayan Doğan Türk Birliği, 10’uncu haftada adanın önemli derbilerinden bir tanesi olan ‘Leymosun Derbisi’ni 3-1’lik skorla kazanmıştı. Takımın son golü ise kaptan Aydın Aygın’dan gelirken, deneyimli futbolcu sıradışı bir gole imza atarak meşin yuvarlağı orta sahadan filelerle buluşturmayı başardı.

AYGIN: “KALECİ ZEKİ KALESİNDEN ÇIKTIĞI ANDA GOLÜ KAFAMDA KURGULAMIŞTIM”

12 sezondur Doğan Türk Birliği formasını sırtında gururla taşıdığının altını çizen 29 yaşındaki Aydın Aygın, 10’uncu hafta mücadelesinde Türk Ocağı karşısında yaklaşık 40 – 45 metreden attığı golü anlattı. Aydın, “Öyle bir andı ki, rakip oyuncu geriye rakip yarı sahası içine doğru, yedek kulübeleri tarafına arkadaşına pas atmak isterken, top yavaş gitti. Bu arada Türk Ocağı kalecisi Zeki de arkadaşının o topa yetişemeyeceğini anlayınca kalesini terk etti. Ancak kaleci Zeki ile birlikte Kenan da topa hareketlendi. Ben de pozisyonun nasıl gelişeceğini izlerken, kafamdan inşallah bu top önümde kalır dedim” dedi.

Sözlerinin devamında “Tam o anda Kenan ile Zeki’nin topa müdahaleleri sonucu top bir anda önümde kaldı, kaleyi de boş gördüm” diyen Aydın, “Tek yapmam gereken şey o topu filelere atmaktı, ben de onu yaptım” dedi. “Bu gol benim için çocuğuma ileride anlatacak en güzel anıların başında gelecek” açıklamasını yapan Aydın Aygın, “Benimle birlikte her Doğanlı da bu golü unutamayacak” dedi.