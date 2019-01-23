Cezası: 15 bin TL’ye kadar para cezası veya 3 yıl HAPİSLİK

Ayşe GÜLER

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Meclis’e yaptığı mal bildiriminde Başsavcılık tarafından ‘gerçeğe aykırılık’ tespit edilmesi, dokunulmazlığın kaldırılması tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.

Özgürgün ile ilgili tespitler, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de de ikinci bir milletvekilinin daha ‘yolsuzlukla’ anılmasına neden oldu.

Kamuoyunda bu yöndeki tartışmalar sürerken, gözler hem dokunulmazlığın kaldırılması sürecine hem de Özgürgün ile ilgili yargı süreci başlaması halinde alabileceği cezaya çevrildi.

Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre ‘gerçeğe aykırı’ bildirim yapan kişiler ‘suç’ işlemiş sayılıyor, mahkumiyeti halinde ise 15 bin TL’ye kadar para cezasına veya 3 yıla kadar hapse ya da her iki cezaya birden çarptırılabiliyor.

İlgili yasa; ayrıca mahkemenin bu cezaya ilaveten 3 yıla kadar kamu hizmetlerinden yasaklama cezası da verebileceği ifade ediliyor.

Vekiller YENİDÜZEN’e konuştu, tespitleri yorumladı…

Başsavcılığın Özgürgün ile ilgili 2 dosyaya yönelik net bulguları ortaya koyması, siyaset gündeminde de konuşuldu.

Başsavcılığın bulgularını mutlaka ileriye götürmesi gerektiğini söyleyen CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkede bu yöne giden tüm siyasi ve üst düzey bürokratlar için araştırmaların bir an önce tamamlanmasının önemine değindi.

Özgürgün ile fezlekenin Meclis’e geldiği anda, dokunulmazlığının da kaldırılmasının gündeme geleceğini dile getiren Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, TDP’nin buna olumlu oy vereceğini söyledi.

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers ise Özgürgün ile ilgili Başsavcılıktaki soruşturmanın bir kısmının tamamlandığını belirtti.

YDP’den ‘olumlu oy’ sinyali…

Öte yandan YDP Milletvekili Erhan Arıklı, savcılığın görüşünü henüz okumadığını ifade ederek, Meclis’te gündeme gelmesi halinde Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına büyük ihtimalle olumlu oy kullanacaklarını açıkladı.

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman, yasa ne gerektiriyorsa yapılması gerektiğini söyledi.

Çağman, “Yasa çiğnemesi söz konusu ise bunun bedeli her halukarda ödenmeli, toplum vicdanı rahatlatılmalı” dedi.

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Hasan Taçoy ise Başsavcılığın ‘gerçeğe aykırı mal bildirimi’ tespitine rağmen, Hüseyin Özgürgün ile ilgili herhangi bir suç unsuru olmadığını savundu.

Öte yandan Başsavcılık tespitleriyle ilgili dün görüş almak için aradığımız UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e ise ulaşılamadı…

VEKİLLER YENİDÜZEN’E KONUŞTU, BAŞSAVCILIK TESPİTLERİNİ YORUMLADI: CTP Milletvekili Asım Akansoy: “Dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik kiminle ilgili dosya gelirse olumlu oy vereceğiz”

Eğitim Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: “TDP olumlu oy kullanacak”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers: “Yolsuzluk dosyalarının yargıya taşınarak, sonuçlanması yargıya güven adına önemli”

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Hasan Taçoy: “Suç varsa, UBP kendi içinde oturup, konuşur”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı:“Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına büyük ihtimalle olumlu oy vereceğiz”

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman: “Yasa ne gerektiriyorsa o yapılmalı”

VEKİLLER NE DÜŞÜNÜYOR?

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

“Dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik kiminle ilgili dosya gelirse olumlu oy vereceğiz”

Başsavcılığın bulgularını mutlaka ileriye götürmesi gerektiğini söyleyen CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkede bu yöne giden tüm siyasi ve üst düzey bürokratlar için bu araştırmaların bir an önce tamamlanmasının önemine değindi.

Akansoy, siyaset kurumu olarak sürecin takipçisi olduklarını, bu yönde ortaya çıkan verilen sonuçlanması için gerekli iradeyi ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Polis ve başsavcılığın da çalışmaları süratlendirmesi gerektiğini ifade eden Akansoy, “Burada bir gecikme oluyor. Toplum, doğal olarak siyasilerin üzerine bir baskı yapıyor” şeklinde konuştu.

Akansoy, Savcılıktan her kim için dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik dosya gelirse buna olumlu oy vereceğini de sözlerine ekledi.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit:

“TDP olumlu oy verecek”

Hükümetin yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği bulguları Başsavcılığa ilettiğini kaydeden Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Başsavcılık tarafından Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili fezleke hazırlanıp, Meclis’e sevk edilmemesini eleştirdi.

Özyiğit, Başsavcılığın kendi içinde sıkıntılar yaşadığını, yakın zamanda seçim yapıldığını hatırlatarak, bir an önce gerekli kararın üretilmesini istedi.

Özgürgün ile fezlekenin Meclis’e geldiği anda, dokunulmazlığının da kaldırılmasının gündeme geleceğini dile getiren Özyiğit, TDP’nin de bu oylamaya olumlu oy vereceğini söyledi.

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers:

“Yolsuzluk dosyalarının yargıya taşınarak, sonuçlanması yargıya güven adına önemli”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers ise Özgürgün ile ilgili Başsavcılıktaki soruşturmanın bir kısmının tamamlandığını söyledi.

Rogers, tespit edilen yolsuzluklarla ilgili dosyaların yargıya taşınması ve sonuçlanmasının toplumda yargıya güvenin tesis edilmesi adına önemli olduğunu kaydetti.

“Yolsuzlukların üzerine gidilmesi bir hukuk devleti olan ülkemizde caydırıcılık açısından da büyük önem teşkil eder” diyen Rogers, Başsavcılık tarafından atılan adımları olumlu bulduğunu, bu nedenle de kısa sürede tüm soruşturmaların tamamlanmasını istedi.

Rogers, ilk defa bu hükümet döneminde mal beyanlarının açılması, incelenmesi ve tutarsızlık bulunan mal beyanlarının Başsavcılığa gönderilmesine şahit olunduğunu söyleyerek, “Bu konuda Halkın Partisi’nin yolsuzlukların üstüne gidilmesi konusunda yarattığı farkındalık ve kamuoyu baskısının da önemli…” dedi.



YDP Milletvekili Erhan Arıklı:

“Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına büyük ihtimalle olumlu oy vereceğiz”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, savcılığın görüşünü henüz okumadığını ifade ederek, Meclis’te gündeme gelmesi halinde Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına büyük ihtimalle olumlu oy kullanacaklarını açıkladı.

Konunun araştırılmasını istediklerini dile getiren Arıklı, “Hüseyin beyin kendisini aklaması için kendisine bir fırsat vermeyi savunuruz” dedi.

Arıklı, hükümetin kişileri tek tek ele almak yerine vekillerin dokunulmazlıklarının tümümün kaldırılması gerektiğini savundu.

Arıklı, Özgürgün’ün de konunun gündeme gelmesi halinde dokunulmazlığının kaldırılmasına olumlu oy vereceğine dair bilgi verdiğini de hatırlattı.

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman:

“Yasa ne gerektiriyorsa o yapılmalı”

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman, yasa ne gerektiriyorsa yapılması gerektiğini söyledi.

Çağman, “Yasa çiğnemesi söz konusu ise bunun bedeli her halukarda ödenmeli, toplum vicdanı rahatlatılmalı” dedi.

Ülkede ciddi güven bunalımı olduğunu kaydeden Çağman, toplum içinde devletin hemen hemen tüm kurumlarına karşı ciddi güvensizlik olduğunu belirtti.

Çağman, dokunulmazlığın kaldırılması gündeme gelindiğinde, bu durumun güven bunalımını artıracağını ifade etti.

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Hasan Taçoy:

“Suç varsa, UBP kendi içinde oturup, konuşur”

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Hasan Taçoy, Başsavcılığın ‘gerçeğe aykırı mal bildirimi’ tespitine rağmen, Hüseyin Özgürgün ile ilgili herhangi bir suç unsuru olmadığını savundu.

Taçoy, suç unsuru olmaması nedeniyle de konunun parti içerisinde değerlendirilmediğini söyledi.

‘Gerçeğe aykırı mal bildiriminin’ ilgili yasaya suç unsuru olarak konulmadığını kaydeden Taçoy, “Başsavcılık da bunun suç olmadığını söylüyor. Yasal eksikliği, UBP bedel ödemek mecburiyetinde değil” dedi.

Taçoy, “suç varsa, UBP kendi içinde oturup, konuşur” diyerek, Meclis’te dokunulmazlığın kaldırılması talebi gelirse bu yöndeki görüşünü ortaya koyabileceğini dile getirdi.

Kürsü dokunulmazlığı hariç, tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde parti görüşü olduğunu ifade eden Taçoy, bu görüşün halen geçerli olduğunu kaydetti.

Kamuoyunda tartışmalar sürerken, gözler hem dokunulmazlığın kaldırılması sürecine hem de Özgürgün ile ilgili yargı süreci başlaması halinde alabileceği cezaya çevrildi.

Süreç nasıl işleyecek?

Başsavcılık tarafından polise teslim edilen Hüseyin Özgürgün ile ilgili dosyanın soruşturması ilk etapta Polis Genel Müdürlüğü’nde tamamlanacak.

Dosya tamamlanır tamamlanmaz, yeniden Başsavcılığa gönderilecek.

Başsavcılık, polisten gelen dosyayı Meclis Başkanlığı’na sunacak.

Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor, ilk etapta Meclis Danışma Kurulu’nun

gündemine gelecek.

Danışma Kurulu yapacağı incelemenin ardından, süreci yönetecek Özel Komite’yi oluşturacak.

Özel Komite’de ‘grubu olan’ siyasi partiler yer alacak.

Yasal prosedüre göre oluşturulacak özel komitenin çalışmasını 45 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Yapılacak inceleme sonrası komite dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa hazırladığı gerekçeli raporu Meclis Genel Kurulu’na sunacak.

YASA: SUÇ İŞLEMİŞ SAYILIR… Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre ‘gerçeğe aykırı’ bildirim yapan kişiler ‘suç’ işlemiş sayılıyor, mahkumiyeti halinde ise 15 bin TL’ye kadar para cezasına veya 3 yıla kadar hapse ya da her iki cezaya birden çarptırılabiliyor.

Yasa ne diyor?

15 bin TL para cezası veya 3 yıla kadar hapislik, ya da her ikisi de…

Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası, beyanların hangi koşullarda ve ne zaman yapılması gerektiğini düzenliyor, ‘gerçeğe aykırı’ bildirimde bulunma durumunda öngörülen suçları da tek tek sıralıyor.

Yasaya göre gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunan bir kişi suç işlemiş sayılır ve mahkumiyeti halinde 15 bin TL’ye kadar para cezasına veya 3 yıla kadar hapse ya da her iki cezaya birden çarptırılabilir.

İlgili yasa; ayrıca mahkemenin bu cezaya ilaveten 3 yıla kadar kamu hizmetlerinden yasaklama cezası da verebileceği ifade ediliyor.