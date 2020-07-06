Meclis Genel Kurulu’nda Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, yasa önerisi hakkında bilgiler vererek, çevre kirliliği nedeniyle ülke doğa güzelliklerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, bunun içine hava ve deniz kirliliği girince de sağlığı yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Geçmişte en fazla cezanın asgari ücretin 6 katı olduğunu ifade eden Hasipoğlu, yasa önerisiyle, tesislere birinci denetimde yüz, ikinci denetimde asgari ücretin 200 katına kadar ceza öngörüldüğünü, üçüncü denetimde ise tesisin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Hava kirliliğinden dolayı dünyada her yıl ölüm oranlarının arttığını, havadaki azot oranın artması nedeniyle denizlerde, deniz analarının görüldüğünü anlatan Hasipoğlu, ülkede artan kanser vakalarına da dikkat çekti.

Yasada, sağlıklı bir çevrede yaşamak, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamanın amaçlandığını belirten Hasipoğlu, yasa önerisinde ses kirliliği konusunda da çalışmalar yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından çevreyle ilgili yasa önerisi oy birliği ile kabul edildi ve Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü olağanüstü birleşimi tamamlandı.

Gruplar arası mutabakat gereği bir sonraki olağanüstü birleşim 13 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.