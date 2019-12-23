Cevdet Çağdaş hayatını kaybetti

Kıbrıslı ressam, eğitimci, Kıbrıslı Türk Toplumu'nda müzeciliğin öncülerinden, Mevlevi Tekke Müzesi Kurucusu ve Müdürü, emekli eğitim müfettişi, Cevdet Çağdaş 93 yaşında hayatını kaybetti.

Halkın Partisi (HP) Milletveki Jale Refik Rogers’in dedesi olan Cevdet Çağdaş’ın cenazesi yarın (Salı) İsmail Safa Cami’de kalınacak öğle namazı ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Jale Refik Rogers sosyal medyada yaptığı paylaşımla Cevdet Çağdaş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu:

“Hayatımda tanıdığım en nazik, çağdaş ve kültürlü insanlardan biri olan sevgili dedem, ressam ve eğitimci Cevdet Çağdaş hayata gözlerini yumdu. Dedemin bana öğrettiği en önemli şeyler olaylara ön yargısız yaklaşmak ve insanları sevmekti. Dedemden geriye sanat ve müzecilik alanında birçok eser kaldı ve o, eserleriyle yaşamaya devam edecek. Kendisi de çok sevdiği nenemle daha huzurludur artık. Onu çok özleyeceğiz”