Çeler'den Sucuoğlu'na: "Hazıra dağ dayanmaz"

Çalışma Sosyal Güvenlik eski Bakanı, TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, şu anda görevde olan UBP-HP hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'na "Hazıra dağ dayanmaz" yorumuyla göndermede bulundu. Çeler, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakan Sucuoğlu'nun kendisinin bakanlık döneminde yapılan icraatları sahiplendiğini savundu. Çeler, görevinden ayrıldığı günde verdiği sözü hatırlatarak, pozitif muhalefet yapmaya devam edeceğini de söyledi.

TDP Girne milletvekili Zeki Çeler'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Belki siz adımızı anmaya çekiniyor olabilirsiniz, ancak ben bıraktığım işleri sahiplenip devam ettirdiğiniz için sizi tebrik ederim Sayın Sucuoğlu Adımız anılmasa da yaptıklarımızı, yaptıklarınızmış gibi göstererek devamını getirmeniz de, zamanında doğru işler yaptığımızı gösterir... Görevimi devrederken her zaman pozitif muhalefet edeceğimi, bizim bıraktığımız yerden devam edilen ve doğru yapılan her çalışmaya katkı koyacağıma dair size söz vermiştim. Kendi görev sürem boyunca benden önceki bakanların hakkını hiç yememeye çalıştım. Özellikle Sn. Saner’e Sosyal Sigortalar dairesinin borç yapılanmasındaki çabasını her platformda belirtmiş biri olarak şimdi ki bakan dan da beklerdim. Hatta kurumsal hafızaya verdiğim önemden dolayı müsteşar ve müdür değişikliği bile yapmayan ben, görüyorum ki hala hazırda bakanlığım döneminde 15 ayda gerek projelenmiş gerekse de tüzükleri tamamlanarak savcılık görüşüne sunulan ancak görevimiz sona erdiği için şimdiki bakanın bakanlar kurulundan geçirdiği projeleri kendisi hazırlayıp tamamlamış gibi her çıktığı programda söz etmesi, ülkemizde siyasetin bizden önce ve sonra nasıl olduğunu gösteriyor, bu da ne? Aslında iş yapmadan öte yapılanı “sahiplenip” satma! Neydi tamamlayıp başsavcılık görüşü beklenen tüzükler;1. İş sağlığı ve güvenliği tüzüğü Sevgili Mürüde hocanıma ve Çalışma dairesi müfettişimiz Fatma hanıma emekleri için şahsen “teşekkür ederim”2. Engelli bireylerimiz için hazırlanan “özel sektörde çalışmaları durumunda engelli maaşlarını almalarının devamı, asgari ücretin %80 oranında ek maaş desteği ve tüm sosyal güvenlik yatırımlarının İDM fonundan karşılanması. Buradaki amaç, hem topluma kazandırılmaları hem de sosyal güvenlik çatısı altına alınmaları. Tüzük dönemimizde tamamlanmış başsavcılık görüşü beklenirken görevden ayrılmıştık. Sn. bakan sağ olsun BK ye götürüp geçirdi.3. Koruyucu aile tüzüğü ile katkının artırılması,4. Engelsiz yaşam evi 2. Etap projesinin maliyet planlaması ve tasarruf tedbirlerinin hazırlanıp planlama inşaat dairesine sunulması, 5. Mağusa ve Lefkoşa ya gündüz bakım evleri6. Lefkoşa ve Mağusa’ya kreş 7. Sevgi evi projesi ki bu benden önceki dönemde hep yapılması istenilen ancak adım atılmayan fakat sağ olsun hem daire müdürümüz Aydan hanım hem de İçim Çağıner hanımefendinin katkıları sayesinde hayata geçecek olan Sevgi köyü ile yeni çocuk yuvası,8. İş-Kur la yapılan çalışma ve tecrübeli, işçi getirilmesi projemiz,9. Çalışma yaşamında yapılan tüm çalışma, af, ve bunun projesi ki bununla ilgili detaylı açıklamayı yakında anlatacağım çünkü meclise geliyor.10. Sigortalar ve İhtiyat sandığı dairesinin online işlemlere geçmesi zaten bizim dönemde yapılan, pilot çalışması esnasında görevden gittiğimiz için tam sisteme geçişi şimdiki bakana kısmet olan bir çalışma.11. Genel sağlık sigortası sisteminin hayata geçirilmesi için atılan tüm adımlar,12. 22/1992 sayılı İş Yasası'nın AB müktesebatına uyumlaştırılması ve güncellenmesi, 9 yıldır rafa kaldırılan, taslak olarak bekletildi. AB direktiflerine göre gerekli değişikliklerin yapılması için çalışma başlatılmadı. Başlatılan çalışmalarda İş Yasası'nın büyük bir kısmı için değişiklikler yaptık. Ve belki de daha hatırlayamadığım ancak Google’ a “zeki çeler icraatlarını anlattı” diye yazsanız çıkacak olan metinde tüm bunları göreceksiniz. Sayın Bakana hatırlatmak isterim "HAZIRA DAĞ DAYANMAZ"