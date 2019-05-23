Candaş Yolga’dan “Kültürel Miras”a önemli katkı

Kültür Dairesi’nin eski yöneticilerinden, eğitimci Candaş Yolga “Kuzey Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası” adlı kitabını yayınladı.

Yolga, bu önemli eserini, Yenidüzen gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’ya takdim etti, kitap hakkında bilgi verdi.

İngilizce ve Türkçe olarak 384 büyük boy sayfadan oluşan eser, görsel ağırlıklı içeriği ile de dikkat çekiyor.

İngilizce çevirileri Gürgenç Korkmazel tarafından yapılan kitapta çok sayıda fotoğraf ve plastik sanatçının eserlerine de yer verildi.

Sözlü Anlatı ve Gelenekler, Gösteri Sanatları, Toplumsal Uygulamalar gibi bölümlerle kültürel mirası anlatan Candaş Yolga’nın çalışması, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları’nın sunumu ile paylaşıldı.

Kitapta; Kıbrıs ağzından masallara, efsanelerden çalgılara, geleneklerden halk hekimliğine, Kıbrıs mutfağından el sanatlarına kadar pek çok konu başlığı yer alıyor.

Candaş Yolga, kitabın önsözünde, kimliğin oluşmasında kültür eğitiminin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor.

“Her toplumun sosyal yaşamında kültür önemli bir yere sahiptir” diyen yazar, Kıbrıs Türk toplumunun bugününü anlamak için yüzlerce yıllık tarihine bakmak gerektiğini anlatıyor.

Kitabın, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından belirlenen beş temel alan kullanılarak hazırlandığını da belirten yazar; uluslararası anlamda bir işlev yetine getirmesi amacıyla iki dilde yayınlandığının altını çiziyor.

