Fehime ALASYA

Ada genelinde birçok okulda eksiklik veya inşaat çalışması ile gündeme gelen birçok okulda her şeye rağmen ders zili çaldı.

Dün çalan ilk ders zili ile birlikte manzara yine değişmedi, 2017-2018 eğitim- öğretim yılına birçok okul sorunlu başladı.

YENİDÜZEN, seneye sorunlu başlayan okulları gezdi, gözlemlerde bulundu.

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nda bahçede süren çalışmaların izleri arasında oynayan çocuklar, hiçbir şeyden habersiz yeni bir yıla başlamanın neşesi içerisindeydi.

Adeta ‘şantiye’yi andıran okul bahçesi, çöplerin dolup taştığı, bahçe dışında yapılan ağaç budama atıkları, okul girişinde öğrencileri karşılayan plastik borular ile içler acısı bir halde eğitim yılına başladı. Eksikleri tamamlanmadan, sorunları giderilmeden yeni bir eğitim yılına başlayan bir diğer okul da Gönyeli İlkokulu oldu…

Hem çocuğunun sağlığı açısından hem de güvenlik açısından endişe duyan birçok veli, gün içerisinde gelip yerinde gözlem yaptı.

Girne Maarif Anaokulu’ndaki tablo; “40 öğrenci okula alınamıyor, bazı bölümler ‘can güvenliği’ gerekçesiyle kullanılmıyor”

Öğretmenler ve okul yönetiminden memnuniyet getiren veliler, bakanlığı suçladı. Yürütülen çalışmaların her ne sebepten gerek olursa olsun, tatil döneminde tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Yapılması planlanan ek dersliklerle gündeme gelen Girne Maarif Anaokulu’nda çalışmalar durdu. Okul yönetiminin çalışmalara ilişkin bir bilgisi yokken, okula kayıt yaptıran 40 öğrenci ek derslikleri beklemede.

Okul kapasitesinin aynı şartlarda kalmasına karşın, öğrenci sayısının arttırılması ise bir başka sorun olarak ilerleyen günlerde kamuoyunu meşgul edecek gibi görülüyor.

Gönyeli İlkokulu’nda veliler endişeli, öğrenciler için sıkı güvenlik tedbirleri

Gönyeli İlkokulu da yeni dersliklerin yanısıra çalışmaların devam etmesi nedenityle toz ve gürültü içerisinde yeni bir eğitim yılına başladı. Okul müdürünün açılış konuşması yaptığı sırada dersliklerin arkasında inşaat çalışmalarının devam etti. Ancak, çocuklar için “güvenli alan” oluşturulduğu dikkat çekti.

Dozer sesi ve kamyon gürültüsü eşliğinde tozlu havayı soluyan çocuklar, her şeyden habersiz yeni bir yıla başlamanın heyecanını yaşadı.

Adeta tahtadan duvarların örüldüğü okulda, öğrencilerin can güvenliği için sıkı tedbirler alındı. Alınan güvenlik önlemleri ile öğrenciler yürütülen çalışmaların dışında bırakılsa da toz ve gürültü aileleri rahatsız etti.

Hem çocuğunun sağlığı açısından hem de güvenlik açısından endişe duyan birçok veli, gün içerisinde gelip yerinde gözlem yaptı.

Öğretmenler ve okul yönetiminden memnuniyet getiren veliler, bakanlığı suçladı. Yürütülen çalışmaların her ne sebepten gerek olursa olsun, tatil döneminde tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Gönyeli İlkokulu velileri, çalışmaların neden okulların tatil olduğu üç aylık dönemde yapılmadığını sordu, bakanlığın daha programlı çalışması gerektiğini kaydetti.

Öğretmenler odasının ise toz içerisinde olduğu ve öğretmenlerin hijyenik çalışma ortamlarının bulunmadığı belirtildi.

Aileler ne dedi?

Nevran Yalovalı: “Sanki okul değil, marangoz atölyesine girdik, böyle okul mu olur? Üç ay tatil geçti, bakanlık o günlerde neredeydi? Yetkililer neredeydi?”

Özel okula hep karşı çıktık, çocuğumuz özel okulda okusun derdik. Çocuğumuz şimdi ikinci sınıf oldu. Şimdi torunuma bakmak için okula geldim, çıkarken düşündüm ki, acaba devlet okulu diye diretmekte yanlış mı yapıyoruz? Sanki okul değil, marangoz atölyesine girdik, böyle okul mu olur? Üç ay tatil geçti, bakanlık o günlerde neredeydi? Yetkililer neredeydi? Okul açıldı, ağaç dallarını buduyorlar, bunu yapmak şimdi mi akıllarına geldi? Neden önceden düşünüp planlayamıyorlar? Okul yönetiminden çok memnunuz ama bakanlığın bu ilgisizliği kabul edilemez.

Rifat Güner: “Bunu önceden düşünüp programlamak olmaz mıydı? Çocuklarımız için endişeleniyoruz”

Dün okula geldik, toz toprağın içerisinde. Neden üç ayda bu çalışmalar başlanıp tamamlanmadı ki? Bunu önceden düşünüp programlamak olmaz mıydı? Çocuklarımız için endişeleniyoruz. Okul güvenlik önlemelerini aldı, teneffüslerde öğretmenler kol geziyor ama bu yine de kabul edilir bir durum değil. Bu çalışmalar tatilde yapılıp bitirilecekti.

Mustafa Aydın: “Tüm bu çalışmalar keşke üç ay önce yapılsaydı. Çocuklarımız inşaatta herhangi bir kazaya maruz kalabilir”

Tüm bu çalışmalar keşke üç ay önce yapılsaydı. Çocuklarımız inşaatta herhangi bir kazaya maruz kalabilir. Çocuklarım uzun zamandır buradadır, ilk kez böyle bir çalışma gördük. Sadece bu inşaattan dolayı sıkıntı var, öte yandan eğitiminden çok ama çok memnunuz, hiçbir sıkıntımız yok… Umarız erken zamanda biter ve bir daha inşaat ile eğitim yılına başlamayız.

Bilal Dönekli: “Bunca çocuk tozun toprağın, gürültünün içerisinde günlerce ders yapacak, bu olur şey değil”

Çocuğum ikinci sınıftır, bu tarz çalışmalar tatilde yapılsa daha iyi olur. Gönyeli artık büyüdü, daha büyük bir okul istiyor. Yapılacak olan çalışmalar önceden programlanmalı, tarihinde bitirilmeli. Okul yönetiminden yana bir sıkıntımız yok fakat bakanlık bunu önceden yapmalıydı. Bunca çocuk tozun toprağın, gürültünün içerisinde günlerce ders yapacak, bu olur şey değil…

Ezgi Sayar: “Benim çocuğumda zaten kronit bronşit var, tıkanacaktır ama bundan ziyade çivi olabilir, bir şey düşebilir diye daha çok korkuyoruz. Bunlar okul açılmadan yapılıp bitirilmeliydi…”

Geçen yıl da bu okuldaydık, içimiz çok rahattı. Sabah gelip bu durumu görünce çok endişelendik. Sıkı sıkı tembih ettik ama onlar yine de çocuk… Öğretmenler çok dikkatlidir eminim ama her şeye rağmen bu çalışmalar okullar açıkken yapılmamalıydı. Benim çocuğumda zaten kronit bronşit var, tıkanacaktır ama bundan ziyade çivi olabilir, bir şey düşebilir diye daha çok korkuyoruz. Bunlar okul açılmadan yapılıp bitirilmeliydi…

Mustafa Sert: “Keşke önceden düşünülüp hemen uygulanmaya koyulsaydı. İnsanlar 3 ayda apartman dikiyor, iki oda mı yapılamadı…”

Bu yapılanlar bence çok yanlış. Okullar zaten 3 ay kapalıydı, bunu hiç mi düşünmediler? Bazı şeyleri önceden tahmin edebilmeleri gerekiyordu. Neden bunları önceden programlamadılar? Öğretmenlerimiz, müdürümüz, herkes çok iyi fakat ne kadar da olsa insanın içini kemiren bir kurt oluyor. Biliyoruz ki okulda olan inşaat devam eder, nasıl rahat edelim… Keşke önceden düşünülüp hemen uygulanmaya koyulsaydı. İnsanlar 3 ayda apartman dikiyor, iki oda mı yapılamadı… Artık bir şeyleri aşmamız gerek…



Adeta tahtadan duvarların örüldüğü okulda, öğrencilerin can güvenliği için sıkı tedbirler alındı



Okul müdürünün açılış konuşması yaptığı sırada dersliklerin arkasında inşaat çalışmalarının devam etti.

Girne Maarif Anaokulu’ndaki tablo;

“40 öğrenci okula alınamıyor, bazı bölümler ‘can güvenliği’ gerekçesiyle kullanılmıyor”

Girne Maarif Anaokulu’nun bir bölümü inşaata yakın olduğu gerekçesiyle okul yönetimi tarafından kapatıldı. Okulda bazı bölümler, öğrencilerin ‘can güvenliği’ düşünülerek kullanım dışı bırakıldı.

Girne bölgesinde bulunan Girne Maarif Anaokulu’nda da ‘inşaat’ görüntüsü hakimdi… Okula yapılmak istenen yeni bina, uygun şartlarda inşa edilmediği gerekçesiyle durdurulunca kayıt fazlası 40 öğrenci sınıfsız kaldı, okula alınmadı. Kayıt yaptıran ve kayıt yaptırmasına rağmen sınıflarda yer yokluğu nedeniyle okula alınmayan 40 öğrenci için bakanlığın nasıl bir yol izleyeceği bekleniyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Okul Müdürü Coygun R. Yağız, bakanlık tarafından ek dersliklerin kısa sürede tamamlanacağı sözünü aldıktan sonra 40 öğrencinin kaydını aldıklarını ve yine bu çalışmalar doğrultusunda bekletilecekleri bilgisi aktardıklarını kaydetti.

Çalışmaların durdurulduğunu anlatan Yağız, konuya ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını ifade etti. İnşaatın ne zaman başlayıp ne zaman tamamlanacağına dair hiçbir bilgisi bulunmadığını anlatan Yağız, kayıt yaptırdığı halde bekletilen 40 öğrencinin olduğunu dile getirdi.

Öte yandan dersliklerin tamamlanmasına karşın okula fazladan alınacak olan 40 öğrencinin tuvalet, oyun alanı ve buna benzer diğer ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ise merak konusu oldu.

Girne Maarif Anaokulu’nda okulun ilk gününde aileler dışarıda, öğrenciler ise içeride heyecanlı bir gün geçirdi



Girne Maarif Anaokulu’nun bir bölümü inşaata yakın olduğu gerekçesiyle okul yönetimi tarafından kapatıldı. Müzik odasının bulunduğu bölüm, kullanım dışı bırakıldı.



Okulun ilk gününde aileler dışarıda, öğrenciler ise içeride heyecanlı bir gün geçirdi



Uygun şartlarda inşa edilmediği gerekçesiyle durdurulan derslik

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu içler acısı…

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu ise Lefkoşa’daki okullar içerisinden bu yılki eğitim durumuna adeta ‘en kötü’ başlayan okulu oldu.

Bahçede süren çalışmaların izleri arasında oynayan çocuklar, hiçbir şeyden habersiz yeni bir yıla başlamanın neşesi içerisindeydi.

Adeta ‘şantiye’yi andıran okul bahçesi, çöplerin dolup taştığı, bahçe dışında yapılan ağaç budama atıkları, okul girişindeki plastik borular ile içler acısı bir halde eğitim yılına başladı.

Okula giriş bahçesinin kumlarla döşeli olması, ilk etapta görülen plastik büyük borular, çalışmaların yeni başladığını ifade eder nitelikteydi…

Okul bahçesi içerisinde yapılan kazı çalışmalarından geri kalan toprak yığınlarını kendine oyun aracı yapan çocuklar, fotoğraf karesine takıldı.

Okulun henüz ilk günüde ve sabahın erken saatlerinde olunmasına karşın, okul bahçesi içerisindeki çöp bidonlarının dolup taşması ise dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

Bahçede süren çalışmaların izlerinin arasında oynayan çocuklar, hiçbir şeyden habersiz yeni bir yıla başlamanın neşesi içerisindeydi.



Bahçe dışında yeni budanan ağaçların atıkları ve çöpler göze çarpıyordu.



Girişte öğrencileri karşılayan manzara



Toprak giriş alanı



Okulun ilk günü, saat 10.00 civarı, okul bahçesinde bulunan çöp bidonları…