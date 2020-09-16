Çalıştığı marketten para çaldı

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda çalıştığı marketten para çaldığı belirtilen A.Z. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şubede görevli polis memuru Fezile Kesat, zanlının müstahdem tarafından sirkat suçundan dolayı tutuklandığını söyledi. Kesat, 01.09.2020 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının müşteriye satış işlemi olarak gerçekleştirmiş olduğu toplam değerleri 299.80 TL olan ürünü; müşteri ayrıldıktan sonra fiş üzerinden iptal ederek satılmamış gibi göstererek 299.80 TL’yi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, olayın polise 1 Eylülde bildirildiğini, zanlının gözaltına alınarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, bir müşteriden 300 liraya eksik ödeme aldığını, kasasında açık çıktığını, açığını kapatmak için bu suçu işlediğini söylediğini aktardı.

Polis, ancak marketin iki günlük kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının iki kez iptal işlemi yaparak toplamda 517 lira çaldığını tespit ettiklerini söyledi. Zanlının kasasında birçok iptal gerçekleştiğini, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan miktarın artabileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.