Çağrı Beyaz: Bazen cennet bazen cehennem…

(Yönetmen- Banana TV)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Çelişkili

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… İnsan ilişikleri zorluyor beni. Tek başıma yapabileceğim bir meslek olabilirdi. Cinayet Romanları yazan bir yazar olabilirdim mesela :)

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Aşk ve Sinema

Kayıtsız kalamadığım şey… Vicdan

En büyük pişmanlığım… Çok büyük bir pişmanlığım yok ama kalbini kırmak zorunda kaldığım insanlar oldu. Bu kişiler için üzgünüm

En büyük sevincim…Filmimin Beyoğlu Sinemasındaki ilk gösterimi..

Hayatımın dönüm noktası… Zeki Demirkubuz’un Kader ve Masumiyet filmleri. O filmleri izledikten sonra yönetmen olmaya karar vermem ve İstanbul’a gidiş süreci vs..

Beni en çok etkileyen yazar… Edebiyatta tabii ki Dostoyevski… Senaryoda Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz.

Başucumdaki kitap… Dostoyevski Yer altından notlar- Suç ve Ceza

En keyif aldığım müzik…Müziğe özel bir ilgim yok.. Ama en etkilendiğim şarkı sözlerinden biri Aytunç Akdoğu’ya ait. Gommalar - Çakıltaşı

En son izlediğim film… Şu an Puhu TV’de Şahsiyet diye bir dizi görüyorum. Türk televizyonlarında insanların zekasıyla alay ediyorlar. Bu dizi inanılmaz bir algı yaratıyor. Kesinlikle tavsiye ederim.

Kendim için son aldığım şey… Tatil Bileti.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz çok şey vardı ama ihtiyaçlı insanların kullanımı için marketlerin önüne koyulan o garip makineye bıraktım.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Uzak Doğu tatil bileti veya sevdiğim bir yönetmenin DVD Koleksiyonu olabilir. Doğum günüm 6 Ağustos bu aradaJ

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Öfkem

Kendimde beğendiğim özellik… Yaratıcı olmam ve hızlı düşünmem.

Olmasa da olur… Közde patlıcan, İnternet, bir de tabi ki Şeyma Subaşı.

Olmazsa olmaz… Ailem ve Beşiktaş. Futbol fanatiği olduğum değil. Zenginiyle fakiriyle, sağcısıyla, solcusuysa, inançlısı, ateistiyle ortak bir tribün grubuna sahip olmayı başardıkları için. (Çarşı). Yunanistan’da çıkan yangına Kıbrıs Türkünün tek ses olmayı başarması gibi güzel olaylar Çarşı’nın kuruluş amacı.

En iyi yaptığım yemek…Yemek yapmaktan çok hoşlanmam ama kahvaltı sunumum gayet başarılıdır..

Hayalimdeki dünya…İktidarın insan zihnini ele geçiremediği bir dünya hayal ediyorum..

Aşk benim için…Bazen cennet bazen cehennem..

Onunla çok tanışmayı isterdim… Tanışmayı çok istediğim kişiyle tanıştım. Ama hani 1960’larda Jean Sperg diye bir oyuncu vardı yani onunla da tanışsam fena olmazdıJ

Görmek istediğim yer… Antarktika

Mutlaka yapmak istediğim… Motorla dünyayı dolaşmak

Son olarak söylemek istediklerim… Her kişisel sinemacı gizli tuttuğu düşünceyi söylesin diye film yapar. Yani bir şekilde sinemayı itiraf etme alanına dönüştürür. Beni dönüştüren cümleyi paylaşabilirim sizinle sanırım, “Cehenneme giden yollar da iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir’’. Bu cümle benim hayatımı değiştirdi. Umarım sizlere de bir faydası olur.