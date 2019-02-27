Büyükkonuk Belediyesi: "Çalışanların bir maaş alacağı var"

Devrim DEMİR

Büyükkonuk Belediyesi’nde tahsilat oranlarında düşüş yaşandığı için Ağustos ayında mali sıkıntıya düşen Büyükkonuk Belediyesi’nde maaş geriliği sürüyor. Belediye’de Aralık maaşları halen ödenmezken, Ocak maaşını alan çalışanlar Şubat ve geriye dönük bir aylık maaşlarını bekliyor.

Ağustos ayından bu yana ekonomik krize karşı alınan önlemler içerisinde, çalışanlar Mart sonuna kadar haftada bir gün idari izinli sayılıp 4 gün çalışarak hayat pahalılığı Nisan ayına kadar 3 ay dondurulacak.

Naşit: “Sıkıntı yeni bütçe geçinceye kadar”

DEV-İŞ’in örgütlü olduğu Büyükkonuk Belediyesinin son durumu ile ilgili DEV-İŞ'e bağlı Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit YENİDÜZEN’e konuştu.

Naşit, Büyükkonuk Belediyesi’nde ekonomik sıkıntılar olduğunu Ocak maaşlarının ödendiğini bir ay maaş geriliği kaldığını belirtti.

Naşit, “Ağustos ayında mali sıkıntılar yaşayan Büyükkonuk Belediyesinde ödenmeyen bir Aralık maaşı var. Mart ayı sonuna kadar belediye çalışanları, haftada bir gün idari izinli olacak ve 4 gün üzerinden ödenecek. Tahsilat oranlarında bir düşüş yaşandı, hayat pahalılığı 3 ay dondurulacak. Mart ayı sonunda çalışanlar bu farkı alacak. Nisan ayından sonra normal seyrine döneceğini tahmin ediyoruz, yeni bütçe geçene kadar bu sıkıntı yaşandı. Sendika olarak, çalışanların maaş geriliklerini biz de istemeyiz” dedi.