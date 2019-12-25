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Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, Kasım ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı için 105 üreticiye 70 bin 560 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

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Genel Tarım Sigortası Fonu, Kasım ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı için 105 üreticiye 70 bin 560 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

Fondan yapılan yazılı açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin alacaklarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyenlerin ise çeklerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği

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